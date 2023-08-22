مطار دبي الدولي يرفع توقعاته لأعداد المسافرين إلى 85 مليون مسافر بنهاية العام الجاري

أعربت مؤسسة مطارات دبي عن تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، متوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث: "شهد النصف الثاني من العام انطلاقة قوية مع ارتفاع حركة المسافرين خلال شهر يوليو، والتي تزامنت مع فترة الذروة لموسم العودة إلى المدارس في شهر أغسطس، كما نستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الحالي. ولذلك، فقد عدّلنا توقعاتنا للعام الحالي لترتفع من 83.6 مليون إلى 85 مليون، أي أقل بنسبة 1.6% فقط عن حركة المسافرين السنوية المُسجّلة عبر مطار دبي الدولي عام 2019".

وارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر المطار في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة بـ 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%.

وحافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بإجمالي 6 ملايين مسافر خلال النصف الأول، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية مع 3.1 مليون مسافر، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة بواقع 2.8 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز وجهات السفر الدولية كلاً من باكستان (2 مليون مسافر) والولايات المتحدة (1.8 مليون مسافر)، وروسيا (1.3 مليون مسافر)، وألمانيا (1.2 مليون مسافر).

أما بالنسبة لأبرز الوجهات من المدن، فقد تصدرت لندن القائمة بإجمالي 1.7 مليون مسافر، تليها مومباي بمجموع 1.2 مليون مسافر، فيما حلّت الرياض في المركز الثالث بإجمالي مقارب لمومباي (1.2 مليون مسافر).

يُذكر أن مطار دبي الدولي يـتصل بـ 257 وجهة عبر أكثر من 91 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول من حول العالم.