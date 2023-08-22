172 اجتماعاً مع شركات صينية لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاءات أعمال ثنائية على هامش مؤتمر «دبي- ووشي للتبادل الاقتصادي والتجاري»، الذي نظم أخيراً في دبي، لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار للقطاعين العام والخاص بين مجتمعي الأعمال في الإمارة ومدينة ووشي الصينية.

ونجحت الغرفة بتنظيم وتنسيق 172 اجتماع عمل ثنائي بين مستثمرين من دبي ونظرائهم من الشركات الصينية المتعددة الجنسيات، للمساعدة في نسج علاقات اقتصادية وتأسيس شراكات استثمارية.

ونظم المؤتمر بالتعاون مع حكومة بلدية «ووشي» ومنطقة «ووشي الصناعية الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة»، حيث شارك فيه وفد صيني حكومي رفيع المستوى برئاسة سكرتير اللجنة البلدية، دي شياوجانغ، لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دبي والمدينة الواقعة في مقاطعة «جيانغسو» الصينية.

وشاركت 13 شركة صينية متعددة الجنسيات، تعمل في قطاعات متنوعة منها التكنولوجيا المتقدمة وأجهزة الرعاية الطبية والحيوية، وإنترنت الأشياء وتقنية المعلومات والاتصال، والإلكترونيات الدقيقة، والطاقة المتجددة، في اجتماعات ثنائية، نسقتها غرفة دبي العالمية مع 38 شركة عاملة في دبي، للتعريف بالمزايا التنافسية للإمارة وبيئة الأعمال، ومساعدة شركات دبي على التوسع الخارجي.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، ونحن حريصون على توسيع هذه العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة إلى مناطق شرق الصين. وتمثل دبي مع ما توفره من بنية تحتية شاملة للخدمات اللوجستية وموقعها الاستراتيجي على طول طريق الحرير الجديد، البوابة الأمثل لدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يفتح أمام الشركات الصينية آفاقاً من الفرص في الأسواق العالمية».