«باقة موفَّق» و«الوكيل المتخصِّص» أسهما بفاعلية في تسهيل إجراءات الامتثال الضريبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشروعيها التحوّليين «باقة موفَّق» و«الوكيل الضريبي المُتخصِّص» اللذين تم إطلاقهما خلال العام الجاري؛ حققا نتائج إيجابية ملحوظة عدة، وأسهما بفاعلية في تسهيل إجراءات الامتثال للخاضعين للضريبة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة حول مؤشرات الشهور الأولى للتطبيق الفعلي لمشروع «باقة موفق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع، ومشروع «الوكيل الضريبي المتخصص» الذي يهدف إلى إيجاد آلية تتيح اختيار الوكيل الضريبي المتخصص للقطاع المناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «تعكس المؤشرات التي تم رصدها الأثر الإيجابي الفعال لمبادرتي (باقة موفق) و(الوكيل الضريبي المتخصص)، ودورهما في توفير بيئة إجرائية تشجع وتسهل الامتثال الضريبي الذاتي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للمساهمة في الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية وموقع الدولة، ما يتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق الارتقاء المستدام للخدمات الحكومية».

وأضاف: «تحرص الهيئة على تطوير خدماتها بصفة مستمرة لتلبية تطلعات المتعاملين وتحسين تجاربهم من خلال توسيع نطاق الحلول المبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي والتي يتم تصميمها استناداً إلى المقترحات التي يتم استخلاصها عبر التواصل المباشر مع المتعاملين الذين تحرص الهيئة على إشراكهم في خطط التطوير والتحديث المستمرة لخدمات الهيئة، وفقاً لأفضل معايير الجودة التي من أهمها تقليص الوقت والجهد في إنجاز المعاملات».

وأوضحت الهيئة أن أكثر من 51 ألفاً و660 من الخاضعين للضريبة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكنهم الاستفادة من الخدمات والحوافز والامتيازات المتنوعة التي تتيحها «باقة موفق» عبر بوابة الخدمات الضريبية الإلكترونية «إمارات تاكس».

وأشارت إلى أنه من بين الخدمات والمميزات المتاحة عبر «باقة موفق» عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف، لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية حجز مواعيد مباشرة مع مديري حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، والاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين.

وأكدت الهيئة أنه في ما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمبادرة «الوكيل الضريبي المتخصص» التي أطلقتها لتوفير آلية إلكترونية مرنة تتميز بالوضوح والدقة، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته نحو 15% في عدد عمليات الربط الإلكتروني بين دافعي الضرائب المسجلين والوكلاء الضريبيين المعتمدين خلال الفترة الماضية، منذ تطبيق الخدمة مقارنة بالعمليات المسجلة خلال السنوات الخمس السابقة.

وأوضحت أن من المؤشرات التي تعكس نجاح المبادرة خلال الفترة الماضية؛ ارتفاع عدد زوار سجل الوكلاء الضريبيين المعتمدين عبر الموقع الالكتروني للهيئة إلى نحو 70 ألف زيارة خلال النصف الأول من 2023.

وأشارت إلى أن عدد الوكلاء الضريبيين المُسجَّلين في قاعدة بيانات «الوكيل الضريبي المتخصص» بلغ 319 وكيلاً، بما يشكل أكثر من 70% من إجمالي عدد الوكلاء المسجلين لدى الهيئة.