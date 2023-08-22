بيع قطعتي أرض في دبي بقيمة 99 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في دبي، أمس، بيع قطعتي أرض بقيمة إجمالية وصلت إلى 99 مليون درهم في منطقتي: «جميرا باي» و«جميرا فيلج سركل». واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم بيع أرض «للغرض السكني» في منطقة «جميرا باي»، بقيمة تبلغ نحو 50 مليون درهم، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 2165 متراً مربعاً.

كما بيعت أرض للغرض التجاري في منطقة «جميرا فيلج سيركل» بقيمة تبلغ نحو 49 مليون درهم، بمساحة تبلغ 4661 متراً مربعاً، وتم كذلك بيع قطعتي أرض للغرض التجاري في «مدينة دبي للإنتاج» مقابل 59.65 مليون درهم.

وفي قطاع الشقق والوحدات السكنية، شهدت بداية الأسبوع صفقات، من ضمنها بيع شقة فندقية في منطقة «زعبيل الأولى» بقيمة 47.29 مليون درهم، ومساحتها 881.3 متراً مربعاً.

وشهدت «نخلة جميرا» صفقة لبيع شقة سكنية مساحتها 195.39 متراً مربعاً، بقيمة تبلغ 11.32 مليون درهم.

وقال الخبير في إدارة الثروات الرئيس التنفيذي لـ«شركة الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ، إن «المبيعات القياسية في السوق العقارية في دبي تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه السوق على صعيد المنتجات العقارية المختلفة، وسط نشاط غير مسبوق لمبيعات العقارات الفاخرة».

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 623 مبايعة بقيمة 1.57 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 279.98 مليون درهم، و577 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.15 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة مدينة المطار، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 15 مليون درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 19 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت بقيمة 49 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.