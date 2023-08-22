«دبي التجاري» يعزز الكفاءة التشغيلية بتقنيات «الذكاء الاصطناعي»

أعلن بنك دبي التجاري، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، وذلك لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات التي يقوم بها البنك. وتركز الشراكة على الارتقاء بتجارب العملاء وتعزيز تفاعلهم من خلال تطبيق حلول خدمة العملاء الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويسعى البنك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، في خدماته، إلى تقديم خدمات شخصية مخصصة لعملائه تتناسب مع تفضيلاتهم واحتياجاتهم الفردية. بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الاتفاقية إلى اكتشاف فرص تحسين العمليات الداخلية في بنك دبي التجاري باستخدام الذكاء الصناعي، واستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك، علي عمران: «يعتبر توقيع هذه الاتفاقية خطوة محورية لبنك دبي التجاري لتعزيز عملياته من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث إننا ملتزمون بتقديم تجارب عملاء استثنائية ودفع التميز التشغيلي. كما يؤكد هذا التحالف الاستراتيجي التزام بنك دبي التجاري بالابتكار ويعزز مكانتنا كبنك رائد في المنطقة».

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، الشريك في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، علي حسيني: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي».