فنادق دبي تسجل 8.7 مليارات درهم عائدات خلال النصف الأول من 2023

وصل حجم عائدات السوق الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.7 مليارات درهم، مقابل 5.5 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة نمو بلغت 58%.

وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجلت عائدات الغرف الفندقية نمواً بنسبة 11.5% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، بعد أن حققت السوق الفندقية عائدات بقيمة 7.8 مليارات درهم.

وتم احتساب العائدات بناء على عدد الغرف الفندقية المشغولة في نهاية فترة المقارنة في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو الكبير في حجم السوق الفندقية.

السعة الفندقية

ومع نهاية فترة النصف الأول بلغت السعة الفندقية في دبي 810 منشآت فندقية تتضمن 148 ألفاً و689 غرفة فندقية مقارنة بـ714 منشأة فندقية تضم 118 ألفاً و345 غرفة فندقية في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13% في عدد الفنادق، و26% في عدد الغرف الفندقية.

كما سجلت السوق الفندقية خلال النصف الأول من 2023 نمواً بنسبة بلغت نحو 6% في عدد الغرف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 التي سجلت 140.7 ألف غرفة فندقية، ونمو بنسبة 5% في عدد المنشآت التي وصل عددها حينها إلى 773 منشأة.

مدة الإقامة

ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليالٍ مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 التي كانت 3.5 ليالٍ، في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداءً من يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو نسبته 12% عن العام الماضي، ونمو نسبته 32% مقارنةً بفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من 2019.

سعر الغرفة

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول من عام 2019 التي بلغت 444 درهماً، وهو ما يعادل زيادة قدرها 20%.

كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوافرة بنسبة 24%، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول من عام 2023 مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من عام 2019 (ما قبل الجائحة).

أعداد الزوار

سجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023 أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة التي سجلت وصول 8.36 ملاين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.