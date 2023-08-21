1.64 مليار دولار صادرات البرازيل إلى الإمارات في 7 أشهر

سجَّلت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، ارتفاعاً في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي بنسبة 8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.61 مليارات دولار، مقارنةً بـ9.825 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2022، في وقت ارتفعت فيه صادرات الدول العربية إلى البرازيل خلال الفترة نفسها لتصل إلى 6.114 مليارات دولار.

وأفادت «الغرفة» في بيان، بأن الصادرات إلى دولة الإمارات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 سجَّلت 1.646 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الصادرات إلى السعودية 1.873 مليار دولار، وإلى قطر 155.91 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى الكويت لتصل إلى 157.78 مليون دولار، وبَلغ إجمالي الصادرات إلى مصر 1.163 مليار دولار.

المنتجات المصدرة

وأشارت تقارير «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» إلى أن أبرز المنتجات المُصَدَّرة إلى الدول العربية تضمنت: اللحوم، والخامات، وركام المعادن، والسكر، والحبوب، والبذور الزيتية، وفول الصويا، واللؤلؤ الطبيعي أو الصناعي، والمعادن الثمينة والمجوهرات، والقهوة، والشاي، والتوابل.

دور محوري

وقال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، أوسمار شحفة: «تضطلع الغرفة بدورٍ محوري في تمتين العلاقات بين البرازيل والعالم العربي. وتُعدّ هذه الأرقام خير دليل على العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين الجانبين».

وأضاف: «أفضت مبادراتنا الاستراتيجية المتنوّعة، وجهودنا المُكثّفة إلى تمكين الغرفة التجارية من الاضطلاع بدور ملموس في زيادة الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية. وتُؤكّد الزيادة المستمرة في الصادرات البرازيلية إلى البلدان العربية، الالتزام المشترك بتنمية العلاقات الاقتصادية، بما يعود بالفائدة على الجانبين، في وقت تُعزز فيه هذه العلاقة التجارية المزدهرة مكانة العالم العربي، بصفته شريكاً استراتيجياً مهماً في شبكة التجارة العالمية للبرازيل».

وتابع: «نؤكّد التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وإفساح مجال أكبر لوصول المنتجات البرازيلية إلى الأسواق العربية، وتوطيد أواصر التعاون بين هاتين المنطقتين اللتين تتسمان بالديناميكية والتنوّع. ونسعى إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية والبرازيل، من خلال تيسير التجارة والنهوض بالفرص الاستثمارية، وتشجيع التبادل الثقافي».

صادرات إلى البرازيل

من جهةٍ أخرى، ارتفعت صادرات الدول العربية إلى البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 لتصل إلى 6.114 مليارات دولار أميركي، مقارنةً بالأرقام المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً لتقارير «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، فقد بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى البرازيل 722.07 مليون دولار بين شهري يناير ويوليو من العام الجاري، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى البرازيل 1.986 مليار دولار. بدورها، بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى البرازيل 408.50 ملايين دولار. أمّا الصادرات الكويتية فسجلت قيمة قدرها 188.18 مليون دولار، فيما سجّلت الصادرات المصرية 275.45 مليون دولار. وتضمنت قائمة أهم المنتجات التي صدّرتها الدول العربية إلى البرازيل: الوقود المعدني، والأسمدة، والألمنيوم، والبلاستيك، والمواد الكيميائية غير العضوية، والمعادن الثمينة، والملح والكبريت والأحجار والمواد الكيميائية العضوية، والأسماك، والحديد.