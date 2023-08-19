دبي الأكثر استعداداً لأن تصبح عاصمة «بلوك تشين» أوسطياً.. والثانية عالمياً

صُنفت دولة الإمارات على أنها ثالث أكثر الأسواق جاذبية على مستوى العالم للشركات الناشئة في مجال «بلوك تشين» Blockchain، المعروف بـ«سلسلة الكتل» عام 2022، إذ يوجد في الدولة نحو 120 شركة ناشئة في هذا المجال، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» العالمية للخدمات المهنية (PWC).

وبحسب التقرير الأخير الصادر عن الشركة، تعد دبي المدينة الأكثر استعداداً لأن تصبح عاصمة «بلوك تشين» في منطقة الشرق الأوسط، والثانية في العالم بوجه عام خلال 2023، إذ عززت المدينة مكانتها أخيراً عاصمة لـ«Web3» بفضل اللوائح الحديثة والبنية التحتية القوية.

سوق «بلوك تشين»

وقدرت «برايس ووترهاوس كوبرز» إمكانات سوق «بلوك تشين» لعام 2024 بنحو 3.2 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يوضح مدى السرعة التي يتم بها تبني تقنيات «بلوك تشين» في المنطقة. وبحسب الشركة فقد ازدادت أهمية «بلوك تشين» في العديد من المجالات، باعتبارها واحدة من أهم وأبرز التقنيات التي تسهل عمليات تسجيل وحفظ المعلومات، خصوصاً في ظل المزايا الواسعة التي تتمتع بها هذه التقنية، حيث تجعل من المستحيل أو الصعب تغيير النظام أو اختراقه أو التلاعب به.

حكومة رقمية

وكشفت ورقة بحثية حديثة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن دبي تمثل أبرز الاتجاهات الحكومية العالمية القوية في تبني تقنية «بلوك تشين» منذ عام 2016، حيث أعلنت حكومة دبي خطة طموحة لاستخدام «بلوك تشين» لجميع الوثائق الحكومية، في محاولة لإنشاء أول حكومة رقمية بالكامل في العالم عام 2021.

وأضافت الورقة أن حكومة دبي شكلت في العام ذاته، مجلس Blockchain العالمي، وهو هيئة تضم الوكالات الحكومية والبنوك، وشركات التكنولوجيا، بهدف تنفيذ وتوسيع نطاق التكنولوجيا التي كانت في ذلك الوقت ما تزال في طور النشوء.

وفي العامين التاليين، قادت المدينة عدداً من مشروعات «بلوك تشين» المتطورة لاستكشاف حالات الاستخدام المبتكرة عبر مجموعة من القطاعات مثل: التعليم والنقل والصحة والخدمات وغيرها.

وذكر مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» أنه وفقاً لتقرير صادر عن شركة «غلوبال أرينا القابضة» (GAHI)، يقدّر نمو سوق تقنية «بلوك تشين» العالمية بمعدل سنوي مركب هو 67.4%، ليصل إلى 200.82 مليار دولار بحلول عام 2028، مقارنة بحجم السوق البالغ نحو 9.12 مليارات دولار خلال عام 2022.

وأضاف أن تقريراً حديثاً صادراً عن «غراند فيو ريسيرش» (Grand View Research)، توقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد على التطبيقات اللامركزية في «بلوك تشين» المرتبطة بإنترنت الأشياء، إلى دفع نمو السوق إلى 12.68 مليار دولار عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 58.2% في الفترة من 2023 إلى 2030.

مزايا رئيسة

واستعرضت ورقة «إنترريجونال» البحثية المزايا الرئيسة التي تتمتع بها تقنية «بلوك تشين»، والتي تشكل حوافز قوية نحو النمو المتسارع في تلك السوق، وأبرزها تسهيل عملية تسجيل المعاملات، والتمتع بأسلوب عمل لا مركزي، وتنوع المجالات المستفيدة من «بلوك تشين»، وحماية وتأمين البيانات الحساسة، وتوفير معاملات سريعة.

وأضافت الورقة أن دور شبكات «بلوك تشين» قد تصاعد في سوق الخدمات المصرفية، إذ يتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية العالمية القائمة على هذه التقنيات إلى 140.26 مليار دولار في عام 2030، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 83.9% من 2022 إلى 2030.

وأكد مركز «إنترريجونال» أن اهتمام دول العالم بشكل كبير بتلك التقنية، والسعي إلى إدخالها في كل التعاملات الحكومية، واهتمام الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة بتوظيفها في مجال عملها، وصعود «بلوك تشين» في دولة الإمارات والمنطقة، يعد مؤشراً قوياً على النمو الكبير لتلك الصناعة عالمياً.