عقارات دبي تسجل 3 صفقات بيع أراض بـ 820 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في دبي تسجيل ثلاث صفقات بيع لثلاث قطع أرض زادت قيمة كل منها على 100 مليون درهم.

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد سجلت القيمة الإجمالية للقطع الثلاث التي بيعت منذ بداية أغسطس الجاري 820 مليون درهم.

وتم بيع قطعة الأرض الأولى (سكنية) في منطقة «قناة دبي المائية» بنحو 368.7 مليون درهم، بمساحة تبلغ 9302 متر مربع، بسعر 39.637 ألف درهم للمتر المربع.

أما قطعة الأرض الثانية فهي للأغراض التجارية بمساحة تبلغ 2322 متراً مربعاً، وبيعت بـ118.8 ألف درهم للمتر المربع الواحد، بقيمة تبلغ نحو 276 مليون درهم.

كما شهدت التعاملات بيع قطعة أرض ثالثة في منطقة «برج خليفة» بمساحة 4778 متراً مربعاً بسعر يبلغ 36.528 ألف درهم للمتر المربع، بقيمة 174.56 مليون درهم.

وشهدت التصرفات العقارية منذ بداية أغسطس الجاري، بيع عدد آخر من الأراضي بقيم تقل عن 100 مليون درهم، إذ بيعت قطعة أرض مساحتها 9797 متراً مربعاً بـ81.2 مليون درهم، كما بيعت قطعة أرض في «تلال الإمارات» بـ70 مليون درهم، وأخرى في «مدينة محمد بن راشد» - الحي 1، بقيمة 62 مليون درهم، وقطعة أرض في «تلال الإمارات» بقيمة 56.89 مليون درهم، كما شهدت «القوز الصناعية الثالثة» بيع قطعة أرض بـ53.8 مليون درهم، و«وادي الصفا 3» بيع قطعة أرض بقيمة 53.42 مليون درهم، وسجلت منطقة «البرشاء الأولى» بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم. وعلى صعيد الشقق الفندقية والمكتبية، شهدت السوق منذ بداية الشهر الجاري، ثلاث صفقات بيع لشقق فندقية ومكتبية تزيد قيمة كل منها عن 10 ملايين درهم، الأولى لشقة فندقية في منطقة «مرسى العرب» بقيمة 64.5 مليون درهم، فيما بيعت شقتان في منطقة «برج خليفة»، الأولى بقيمة 44.3 مليون درهم، والثانية بقيمة 14 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال»، وليد الزرعوني، إن «دبي شهدت تدفقاً كبيراً من الأثرياء الأجانب الطامحين إلى الاستقرار والاستثمار في الأنشطة التجارية في الإمارة، لاسيما قطاع العقارات المزدهر الذي يحقق أرباحاً قياسية، وسهولة في البيع والشراء، مع نضج السوق ووصولها إلى أفضل المعايير العالمية».

وأضاف أن «دبي تعزز مكانتها عاصمة للأثرياء في العالم، ويتضح ذلك من ارتفاع حجم العقارات الفاخرة المبيعة التي يتجاوز سعرها 50 مليون درهم فأكثر». ورجح الزرعوني استمرار الزخم العقاري في قطاع الإسكان الفاخر، مع توافد مزيد من الأثرياء، تزامناً مع ارتفاع مؤشر الأمن والأمان في دبي، حيث تتحقق معادلة الأمن والأمان والاستثمار والعمل في آن واحد، والتي تكون صعبة في العديد من مدن العالم.

• سوق دبي العقارية شهدت منذ بداية أغسطس ثلاث صفقات بيع لشقق فندقية ومكتبية، تزيد قيمة كل منها عن 10 ملايين درهم.