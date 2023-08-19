8.42 مليارات درهم سيولة أسواق المال المحلية في أسبوع

تخطت سيولة أسواق المال المحلية خلال أسبوع 8.42 مليارات درهم، ستة مليارات منها في سوق أبوظبي، ونحو 2.4 مليار في سوق دبي المالي، وتركز معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وشهد الأسبوع، تداول 2.58 مليار سهم، موزعة بواقع 1.38 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 1.2 مليار سهم في سوق دبي المالي.

وبلغت رسملة الأسواق مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، 3.543 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم في سوق أبوظبي، ونحو 685 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وعلى الصعيد اليومي، أنهت أسواق المال المحلية آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع سوق أبوظبي المالي، 0.23% عند مستوى 9800.65 نقطة، وصعد سوق دبي مع نهاية الجلسة بنسبة 0.037% إلى 4050.59 نقطة.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات، فقد تراجعت بنسبة 0.79% لكلّ منهما، إذ بلغ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 9800.65 نقطة، من مستوى 9879 نقطة، كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي من مستوى 4083 نقطة إلى مستوى 4050.59 نقطة.

من جهته، توقع كبير محللي الأسواق في «إكس تي بي» الشرق الأوسط، هاني أبوعاقلة، أن «يعود سوق الأسهم في دبي إلى الاتجاه الصعودي بعد فترة من الجلسات التصحيحية، حيث بقي على أداء قوي خلال أربعة أشهر، وصولاً إلى مستويات لم نشهدها منذ 2015، مدعوماً بظروف اقتصادية مواتية محلياً».

وأشار إلى أن «مؤشرات سوق الأسهم في أبوظبي من الممكن أن تشهد تصحيحاً خلال الجلسات القليلة القادمة، مع تأثرها بأسواق النفط العالمية».

بدوره، أكد خبير الأسهم، محمود عطا، أن «الأسواق المحلية تناغمت في الأداء مع أسواق المنطقة، التي تباينت أيضاً بنهاية تعاملات الأسبوع، تحت تأثير التوجه غير المؤكد لأسواق النفط، بالإضافة إلى تفاعل المتداولين أمام بيانات اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة، والتي أثرت في التوقعات حول السياسة النقدية». وأفاد بأن «هناك ترقباً من المتداولين لتطورات أسواق النفط، حيث تظل تخفيضات إنتاج الخام مصدر قلق أمام تذبذبات الأسعار».