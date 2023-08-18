9.5 مليارات درهم الأرباح المعدّلة لـ «موانئ دبي العالمية» خلال النصف الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد المحدودة)، عن نتائج مالية مرنة للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حتى 30 يونيو 2023، حيث شهدت العائدات نمواً بنسبة 13.9% لتبلغ 9.037 مليارات دولار (33.1 مليار درهم)، وشهدت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً قدره 7%، لتصل إلى 2.611 مليار دولار (9.5 مليارات درهم)، مع تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 28.9%.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليّم: «على الرغم من مواجهة تحديات سوق الحاويات الضعيفة، وأسعار الشحن المنخفضة، والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن تركيزنا على البضائع ذات الهامش المرتفع،‏ وحلول سلسلة التوريد المتكاملة المخصصة‏، وسياسات تحسين الكلفة، كانت سبباً رئيساً في تحقيق هذه النتائج، ولم تكن هذه الاستراتيجية فاعلة خلال هذه الأوقات الصعبة فحسب، بل إنها وضعت حجر الأساس لنمو إيراداتنا بشكل مستدام على المدى الطويل».

وأضاف: «أظهر قطاع الخدمات اللوجستية قوته ونشاطه في هذا الوضع الاقتصادي المفعم بالتحديات، حيث جذب مزيداً من أصحاب البضائع إلى منصتنا، وتؤكد التعليقات والتقييمات الإيجابية على منتجنا الشامل مدى قيمة ونجاح حلولنا المخصصة، وقدرتنا على تمكين المتعاملين من إجراء العمليات التجارية بصورة أكثر فاعلية، وقد مكنتنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات عالية النمو من تقديم حلول ذات قيمة مضافة، وسنظل ملتزمين بإجراء تحسينات مستمرة على منصتنا للخدمات اللوجستية، ويشمل ذلك معالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد وتحسين الاتصال في الممرات التجارية الرئيسة لخدمة أصحاب البضائع بشكل أفضل».

وأشار إلى أن «دي بي ورلد المحدودة» ستواصل إحراز تقدم كبير نحو هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتابع: «أدت استثماراتنا الأخيرة في الطاقة المتجددة عبر برنامج شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) إلى خفض الانبعاثات الكربونية الخاصة بـ(دي بي ورلد - الإمارات) بنسبة كبيرة تصل إلى 47%، ونحن واثقون بقدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 700 ألف طن، ما يمثل نحو 22% من إجمالي انبعاثاتنا خلال السنوات الخمس المقبلة».

وبينت «دي بي ورلد» في بيان لها، أن صافي النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية بلغ 1.951 مليار دولار في النصف الأول، (مقارنة بـ1.931 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022). وأوضحت المجموعة أنه تم استثمار المصاريف الرأسمالية التي بلغت 910 ملايين دولار، (مقابل 741 مليون دولار في النصف الأول لعام 2022)، عبر محفظة الأعمال الحالية، مبينة أن المصاريف الرأسمالية تنقسم إلى 412 مليون دولار للموانئ والمحطات، و284 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و187 مليون دولار للخدمات البحرية، و27 مليون دولار لـ«ديجيتال سولوشينز» والمكتب الرئيس. بينما تصل توجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2023 إلى ما يقرب من ملياري دولار، سيتم استثمارها في دولة الإمارات، وجدة في السعودية، و«لندن غيتواي» في المملكة المتحدة، وداكار في السنغال، و«كالاو» في بيرو، و«دي بي دبليو لوجستيكس» في جنوب إفريقيا.

وأضافت أنها تركز على تعزيز تكامل العائدات وبناء علاقات قوية طويلة الأمد مع أصحاب البضائع، بينما تقدم محفظة الخدمات اللوجستية المحسّنة، إمكانات ذات قيمة مضافة في الأسواق والقطاعات سريعة النمو. وتهدف «دي بي ورلد» إلى تقديم حلول سلسلة التوريد لأصحاب البضائع عبر الاستفادة من بنيتها التحتية الأفضل في القطاع، حيث تتمتع المجموعة بمكانة جيدة للاستفادة من الطلب المتزايد على الحلول المخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وبالنظر إلى المستقبل، لاتزال «دي بي ورلد» متفائلة بشأن أداء القطاع على المديين المتوسط والطويل للتجارة العالمية‏، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع لتحقيق عائدات مستدامة.‏

التصنيف الائتماني

تحسّن التصنيف الائتماني لـ«دي بي ورلد» بمقدار درجتين لدى وكالة «فيتش»، ليصل إلى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ودرجة واحدة لدى وكالة «موديز»، ليصل إلى «Baa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تلتزم «دي بي ورلد» بالمحافظة على تصنيف استثماري قوي على المدى المتوسط.

انبعاثات صفرية

يأتي التزام «دي بي ورلد» بعملية تحوّل الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، حيث أدى الاستثمار في برنامج شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 47% في «دي بي ورلد - الإمارات»، فضلاً عن التزامها باستثمار أكثر من 500 مليون دولار، لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 700 ألف طن على مدار السنوات الخمس المقبلة.