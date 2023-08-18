شركات الطيران تشغّل خلال أغسطس 1.8 مليون مقعد إضافي بمطار دبي الدولي

تضيف الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، أكثر من 900 ألف مقعد مجدول على رحلاتها المغادرة خلال أغسطس الجاري (1.8 مليون مقعد في الاتجاهين) بنسبة نمو تبلغ 22.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت بيانات لـ«أو إيه جي»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الطاقة الإجمالية للسعة المقعدية المجدولة التي تشغلها شركات الطيران العاملة بمطار دبي الدولي، الذي يحتل صدارة المطارات في أعداد المسافرين الدوليين، وصل إلى 4.9 ملايين مقعد مجدول على الرحلات المغادرة خلال أغسطس الجاري مقابل أربعة ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن هذه الزيادة في عدد المقاعد التي تشغلها الناقلات الجوية خلال أغسطس الجاري، هي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2019، على أساس شهري، مع تشغيل المزيد من الناقلات الجوية الدولية عملياتها عبر مطار دبي، حيث تظهر البيانات ارتفاعاً متواصلاً في عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي الدولي، مع استئناف حركة النقل الجوي في المزيد من الوجهات حول العالم والتوسعات المتواصلة للناقلات العاملة في المطار، فضلاً عن إضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات القائمة وافتتاح وجهات جديدة.

يشار إلى أن التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات كشف عن أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول بوصفه أكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، خلال العام الماضي، وذلك للعام التاسع على التوالي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 127% في أعداد المسافرين ليصل إلى 66 مليون مسافر في 2022.

وتشير توقعات أولية لمؤسسة مطارات دبي، إلى أن حركة المسافرين ستصل عبر مطار دبي الدولي خلال العام الجاري، إلى نحو 83.6 مليون مسافر، لاسيما في ظل استضافة دبي، العديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، بما فيها معرض دبي للطيران، ومؤتمر «كوب 28»، وذلك بعد الأداء القوي الذي سجله مطار دبي الدولي خلال الربع الأول.