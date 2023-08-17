«الضيافة من مركز دبي التجاري» تحقق نمواً 32% في حجم أعمالها

أثبتت «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» براعتها في فنون الطهي وخدمات الضيافة التي تجلت في أدائها المتميز في النصف الأول من عام 2023، وما حصدته من ميداليات وأوسمة رفيعة في مسابقة «صالون كولينير الإمارات» لفنون الطهي 2023. ويأتي هذا النجاح ليؤكد السمعة المرموقة لمركز دبي التجاري العالمي كمزود مفضل لمختلف خدمات الضيافة وحلول تنظيم المناسبات.

وشهد النصف الأول تقديم «الضيافة» خدماتها المرموقة لـ653.815 ألف ضيف في 1166 مناسبة، تضمنت حفلات زفاف لكبار الشخصيات. وحققت «الضيافة» نمواً لافتاً بنسبة 32% في النصف الأول، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

ويمتد مطبخ «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» على مساحة 3650 متراً مربعاً، ويتبنى حلولاً ذكية وتقنيات متطورة لضمان إعداد المأكولات، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وتقديراً لالتزامه بهذه المعايير، حصل مطبخ «الضيافة» على تصنيف من الدرجة الأولى من بلدية دبي، وشهادة اعتماد «تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)»، وشهادة «آيزو ISO 22000» الخاصة بسلامة الأغذية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار: «يعد المركز وجهة عالمية للفعاليات والمناسبات، حيث يستقبل ملايين الزوار الذين يتطلعون للحصول على أرقى الخدمات من أحد رواد قطاع الفعاليات والضيافة في العالم. وبدورنا فإننا نعمل دوماً على تعزيز جهودنا وتطوير خدماتنا لتحقيق تطلعات الزوار وتجاوز توقعاتهم. وتؤكد النتائج التي حققتها (الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي) في النصف الأول، ريادتنا في قطاع الضيافة، وتعكس في الوقت ذاته، النمو المتواصل لمركز دبي التجاري العالمي على أساس سنوي».

وأضاف جلفار: «تقدم (الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي) خدمات عالمية المستوى للفعاليات والمناسبات وحفلات الزفاف، سواء في المركز أو خارجه. ويتمتع مطبخ (الضيافة) بطاقة استيعابية عالية تمكّنه من خدمة ما يصل إلى 20 ألف ضيف يومياً».

وتُوجّت إنجازات النصف الأول من العام الجاري بفوز فريق طهاة «الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي» بـ17 ميدالية (ثماني ذهبيات، وسبع فضيات، وبرونزيتين) في مسابقة «صالون كولينير الإمارات 2023» لفنون الطهي.