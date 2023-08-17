سيولة الأسهم تتجاوز 5.3 مليارات درهم في 3 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 5.325 مليارات درهم خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.725 مليار درهم، سجلتها الأسهم المحلية في جلسة أمس، موزعة بـ1.118 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و606.532 ملايين درهم في سوق دبي المالي، إلى جانب 1.77 مليار درهم في ختام تداولات أول من أمس، موزعة بـ1.239 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و539.19 مليون درهم لسوق دبي المالي، فضلاً عن 1.83 مليار درهم في ختام تداولات الإثنين الماضي، موزعة بـ1.52 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و301.2 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وأغلق سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس، منخفضاً بنسبة 0.14% عند مستوى 4045.64 نقطة، مع تراجع أسهم 21 شركة من أصل 37 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 13 شركة، وبقيت أسهم ثلاث شركات على ثبات.

وانخفض سهم «تعاونية الاتحاد» بـ8.07% عند سعر 2.62 درهم، بتداولات قاربت 6.85 ملايين درهم، بعد إعلان الشركة عن تراجع أرباحها نصف السنوية بنسبة 31%. وتراجع سهم مجموعة «تيكوم» بـ1.9% عند سعر 2.58 درهم.

وتراجع سهم «سلامة» بـ2.06% عند سعر 0.713 درهم، بتداولات قاربت 1.24 مليون درهم، وانخفض سهم شركة «الاتحاد العقارية» بـ0.26% عند سعر 0.385 درهم بتداولات قاربت 10.72 ملايين درهم، وانخفض سهم شركة «إعمار العقارية» بـ0.15% عند سعر 6.81 دراهم.

وفي المقابل ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 0.46% ليصل إلى 2.17 درهم، تزامناً مع إعلان سوق دبي المالي عن إضافة الأوراق المالية الجديدة الناتجة عن حقوق الاكتتاب ليرتفع رأسمالها 2.173 مليار سهم، إلى 2.723 مليار سهم. وصعد سهم الخليج للملاحة بنسبة 0.97% إلى 7.24 دراهم، تزامناً مع إعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيناقش آخر تطورات إجراء زيادة رأس المال الموافق عليه ضمن اجتماع الجمعية العمومية خلال اجتماعه غداً (18 أغسطس الجاري)، إضافة إلى مناقشة أمور تشغيلية وروتينية، وزاد سهم «طيران العربية» بنسبة 1.46%، بالغاً 2.77 درهم. وارتفع سهم «إمباور» بنسبة 1.06%، بالغاً 1.9 درهم.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات، منخفضاً بنسبة 0.27% عند مستوى 9780.79 نقطة، مع انخفاض أسهم 50 شركة من أصل 67 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 11 شركة، وبقيت ست شركات على ثبات.

وانخفض سهم «كيو القابضة» بـ1.1% عند سعر 3.62 دراهم، كما انخفض سهم «حديد الإمارات أركان» بـ2.4% عند سعر 1.61 درهم، وتراجع سهم مجموعة «إي آند»، اتصالات سابقاً، بـ1% عند سعر 21.1 درهماً. وانخفض سهم «ألفا ظبي القابضة» بـ1.98% عند سعر 19.8 درهماً بتداولات تجاوزت 103.8 ملايين درهم.