«أمان» تحقق 4 ملايين درهم أرباحاً خلال الربع الثاني

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، تحقيق نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وسجلت «أمان» للتأمين أرباحاً صافية بلغت أربعة ملايين درهم، بزيادة 179% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، والتي سجلت خسارة قدرها خمسة ملايين درهم في ذلك الوقت.

وجاءت النتائج الإيجابية للربع الثاني من العام الجاري نتيجة خطة مجلس الإدارة الرامية للتخارج وبيع المحافظ التأمينية، وتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمار.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور صالح الهاشمي، أن «(أمان) نجحت في تقليص حجم الأصول غير الاستراتيجية، ما كان له آثاراً إيجابية في تحسين الوضع المالي للشركة، وتحقيق أرباحاً جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من ظروف السوق الصعبة لقطاع التأمين عموماً».