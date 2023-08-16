صافي أرباح «مجموعة يلاّ» النصفية ينمو 26.6% إلى 176.9 مليون درهم

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في «بورصة نيويورك»، أمس، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للنصف الأول من عام 2023 المنتهي في 30 يونيو، محققةً إيرادات ضخمة تعدت 561 مليون درهم (152.8 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 2.9%، ما يعكس النجاح المستمر لها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.

وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد ارتفع صافي أرباح المجموعة النصفية إلى 176.9 مليون درهم (48.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 26.6% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

وأرجعت المجموعة هذا الأداء المالي القوي بشكل أساسي إلى النتائج المالية المميزة التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث واصلت إيرادات «يلا» بالارتفاع لتصل إلى 291 مليون درهم (79.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما صافي أرباح المجموعة الربعية فقد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 103.8 ملايين درهم (28.3 مليون دولار) مقارنة بـ74.7 مليون درهم (20.4 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.3% إلى 34.2 مليوناً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ29.9 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي.

من جانب آخر، ارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 26.6% إلى 13.4 مليون مستخدم مقارنة بـ10.6 ملايين مستخدم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، يانغ تاو، إن 2023 كان عاماً مميزاً في تاريخ الشركة من ناحية نمو الإيرادات، لاسيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط. وأكد تاو أن زخم النمو الذي شهدته الشركة يرجع بشكل رئيس إلى استيعابها لمدى الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى الدعم القوي الذي قدمته الحكومات المحلية والتي باتت مصممة على الارتقاء بقطاع الترفيه الرقمي.