جمارك دبي تتوج تجربتها في الابتكار بتلقي 54.3 ألف فكرة جديدة

تلقت جمارك دبي نحو 54 ألفاً و318 فكرة وابتكاراً جديدين، منذ إنشائها قنوات تطوير الأفكار عام 2000 وحتى النصف الأول من العام الحالي، فيما تحرص الدائرة على إطلاع كل الجهات على التقدم الذي حققته في تطوير الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والابتكارات الجديدة.

وتعزز جمارك دبي جهودها لنشر ثقافة الابتكار من خلال استقبال الوفود من مختلف الجهات.

وقال مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، حسين الفردان، إن «نشر ثقافة الابتكار يعد من الأولويات الأساسية لدى جمارك دبي لذلك نعمل على نقل تجربتنا في تطوير الابتكارات الجديدة إلى كل الجهات الحكومية والخاصة لمساعدتها على تطوير منظومات الابتكار لديها دعماً لدورها في تقدم الاقتصاد وخدمة المجتمع، حيث تعد تجربة تطوير الابتكارات من التجارب الثرية في هذا المجال».