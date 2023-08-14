دبي.. الأولى عالمياً كأكثر وجهة طلباً لدى الزوار من السوق البريطانية

حلّت دبي في المركز الأول عالمياً كأكثر وجهة دولية طلباً على الإقامات الفندقية لدى الزوار من السوق البريطانية، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «غوغل»، واستناداً إلى عدد مرات البحث عن وجهات من الأسواق الدولية حول العالم.

وتفوقت الإمارة في مؤشر «البحث عن إقامات فندقية» على وجهات مثل مدينة بنيدورم الإسبانية، وباريس الفرنسية، ونيويورك الأميركية، وأمستردام الهولندية، ومنطقة «كوستا أديجي» الإسبانية، فضلاً عن مدن لاس فيغاس، دبلن، برشلونة، وروما.

ووفقاً لقاعدة بيانات «غوغل»، فقد حلّت دبي في المركز الثالث في معدل البحث عن رحلات جوية للزوار البريطانيين خلال فترة النصف الأول.

واستقبلت دبي نحو نصف مليون سائح دولي من السوق البريطانية خلال خمسة أشهر في الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2023، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة.

وكانت دبي حلّت في المركز الثاني كأكثر وجهة دولية في مختلف أسواق العالم طلباً على رحلات الطيران الدولية والإقامات الفندقية السياحية خلال النصف الأول، إذ تفوقت الإمارة في مؤشري «البحث عن رحلات طيران» و«إقامات فندقية» على وجهات عالمية شهيرة، باعتبارها محطة سنوية لملايين السياح حول العالم.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بشأن أداء القطاع السياحي خلال النصف الأول من 2023، إلى أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33». وسجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول أرقاماً قياسية، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.