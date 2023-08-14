محمد الحسيني يلتقي سفير إيران لدى الدولة

عقد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، اجتماعاً مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، رضا عامري.

وتطرّق الحسيني، خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة المالية في دبي، إلى جهود تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الحسيني، سُبل التعاون في الموضوعات المتعلقة بالقطاع المالي، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تعزيز استقرار المنطقة اقتصادياً، وتحقيق التنمية والتقدم والرخاء.