عروض «صيف الشارقة 2023» تقدم تخفيضات حتى 75%

تشهد عروض «صيف الشارقة 2023»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الـ20 وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، تنافساً كبيراً بين مراكز التسوق المشاركة بالحدث على تقديم العديد من الجوائز القيّمة لاستقطاب أكبر عدد من المتسوقين وتسجيل مشاركة متميزة في العروض.

ومع دخول العروض محطاتها الأخيرة يحظى المتسوقون بفرص متميزة للمشاركة في السحوبات على العديد من السيارات الفاخرة، وجوائز ثمينة يزيد مجموع قيمتها على نصف مليون درهم، تقدمها مراكز التسوق والأسواق المركزية بالشارقة المشاركة في العروض، مع ما تشهده العروض من مفاجآت تسوق بما فيها التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على أشهر العلامات التجارية العالمية، ومجموعة من العروض الترفيهية، والأنشطة التسويقية المتميزة. ويحفل «صيف الشارقة» بالعديد من الجوائز والعروض الترويجية المتميزة التي خصصتها غرفة الشارقة احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق الحدث، والتي تشتمل على قسائم مشتريات، وباقات سياحية وفندقية.

ومع اقتراب موسم العودة للمدارس تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإطلاق فعاليات «عروض العودة للمدارس» في 23 أغسطس الجاري في مختلف مدن إمارة الشارقة، وذلك ضمن «عروض صيف الشارقة»، لتتيح للعائلات العديد من مفاجآت التسوق المميزة مع سعي كبرى مراكز التسوق والمتاجر لتقديم العديد من التخفيضات الجاذبة والعروض القيّمة على جميع المستلزمات المدرسية، بما فيها الملابس والأدوات القرطاسية.

وأكد المنسق العام لعروض صيف الشارقة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في «غرفة الشارقة»، إبراهيم راشد الجروان، أن «(عروض صيف الشارقة) تعتبر من الأحداث البارزة التي تنظمها غرفة الشارقة منذ سنوات، بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة في الإمارة، وتنشيط الحركة التسويقية، وتحفل بالعديد من الأنشطة التي تُحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق». وأضاف أن «العروض تمكنت منذ انطلاقها من إعطاء قطاع التجزئة دفعة إيجابية من خلال نجاحها في تنشيط حركة المبيعات بأرقام كبيرة، فضلاً عن توفير فرصة مميزة لسكان إمارة الشارقة ودولة الإمارات عموماً لاستكشاف والاستمتاع بمميزات الإمارة».