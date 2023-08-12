أبوظبي تخفض الرسم السياحي إلى 4% وتلغي رسوم المطاعم الفندقية

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مديري المنشآت الفندقية والسياحية بقرار المجلس التنفيذي تعديل الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية، من خلال تعديل الرسوم السياحية ورسوم البلدية، بحيث يتم تخفيض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، على أن يستمر رسم البلدية 4% من قيمة الفاتورة، مع إلغاء رسم البلدية للغرفة البالغ 15 درهماً لليلة، وإلغاء الرسم السياحي 6% ورسم البلدية 4% المطبق على المطاعم الفندقية. وسيبدأ تطبيق التعديل على الرسوم الحكومية من الأول من سبتمبر 2023. ودعت الدائرة في تعميم، المنشآت الفندقية إلى الالتزام بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول خمسة أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها أو سدادها عن الفترات السابقة.