أبوظبي تخفض الرسم السياحي إلى 4% وتلغي رسوم المطاعم الفندقية

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مدراء المنشآت الفندقية والسياحية بقرار المجلس التنفيذي تعديل الرسوم الحكومية المطبقة على المنشآت الفندقية من خلال تعديل الرسوم السياحية ورسوم البلدية وفقاً لما يلي:

1- تخفيض الرسم السياحي من 6% إلى 4% من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل، على أن يستمر رسم البلدية 4% من قيمة الفاتورة.

2- إلغاء رسم البلدية للغرفة البالغ 15 درهما لليلة.

3- إلغاء الرسم السياحي 6% ورسم البلدية 4% المطبق على المطاعم الفندقية

وسيبدأ تطبيق التعديل على الرسوم الحكومية من 1 سبتمبر 2023.

ودعت الدائرة في تعميم المنشآت الفندقية للالتزام بالتصريح عن إيراداتها الشهرية في أول 5 أيام عمل من الشهر التالي، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون من مدققي الإيرادات أو المكلفين من الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم السياحية التي تم التحقق منها أو سدادها عن الفترات السابقة.