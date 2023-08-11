5 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار العقارية» النصفية بنمو 15%

حققت شركة «إعمار العقارية» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.9 مليارات درهم، بنمو 15%، مقارنة مع 4.3 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2022. وسجلت الشركة إيرادات في النصف الأول نحو 12.3 مليار درهم، بتراجع 10%.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن تركيزها على تحسين الهوامش الربحية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية أدى إلى تحقيقها، خلال هذه الفترة، نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، حيث بلغت قيمة 6.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 5%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

وحققت الشركة مبيعات عقارية في النصف الأول بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 14%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات العقارية 62.8 مليار درهم سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

وكانت الشركة حققت نمواً بـ43% في أرباح الربع الأول عند 3.2 مليارات درهم، بدعم إنجاز صفقة بيع «نمشي» مقابل 1.2 مليار درهم، وبلغت المبيعات في الربع الأول 9.2 مليارات درهم، وبلغت إيرادات الربع الأول 6.3 مليارات درهم، بتراجع 5%.

وقال مؤسس شركة إعمار، محمد العبار: «إن أداء إعمار في الفترة الأخيرة يعكس التزامنا المستمر بالنمو والربح المستدام، كما يؤكد تركيزنا على تلبية احتياجات عملائنا كافة. ولقد أسفرت استثماراتنا عن عوائد قوية، مدفوعة بنمونا المطرد وتحسّن عملياتنا، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواصلة تنفيذ استراتيجية أعمالنا، وتلبية طلبات عملائنا بالمستوى ذاته من النجاح في النصف المقبل من العام الجاري».

وسجلت إعمار للتطوير في النصف الأول مبيعات عقارية بقيمة 19 مليار درهم، بزيادة قدرها 25%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. كما بلغت إيرادات إعمار من تطوير العقارات المعدة للبيع في الإمارات 6.3 مليارات درهم في النصف الأول، حيث أطلقت بنجاح 16 مشروعاً جديداً في الدولة.

وسجلت مراكز التسوق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري نمواً في إيراداتها خلال النصف الأول بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.1 مليارات درهم. وخلال الفترة نفسها، حققت المحفظة أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 3.2 مليارات درهم، بزيادة قدرها 77% على النصف الأول من عام 2022.

ويُعزى هذا النجاح إلى مبيعات المستأجرين القوية التي ارتفعت بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وحققت أصول مراكز التسوق الرئيسة لدى شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق، معدل إشغال لافتاً وصل إلى نحو 96%.

وسجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية في النصف الأول مبيعات عقارية بلغت 1.2 مليار درهم، وعائدات بلغ مجموعها 1.3 مليار درهم. وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علماً بأن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكل 11% من إجمالي إيرادات إعمار.

وفي النصف الأول، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 1.6 مليار درهم، بنمو 18%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمر في قطاع السياحة، والزيادة في نسبة الإنفاق المحلي، حيث حققت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات - بما في ذلك الفنادق المدارة من قبلها - متوسط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول. وخلال هذه الفترة، أعلنت إعمار أيضاً، افتتاح أحدث فنادقها: العنوان جبل عمر في مكة الذي يضم نحو 1.500 غرفة ويقع وسط مكة المكرمة.

محفظة متنوعة

سجلت محفظة إعمار المتنوعة من الأعمال ذات العوائد المتكررة، بما في ذلك مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتسلية والتأجير، مجتمعة، زيادة في إيراداتها بنسبة 11%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغت 4.7 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، وتشكل عوائد هذه الأعمال 8% من إجمالي إيرادات إعمار.