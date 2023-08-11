تعديلات على 3 قرارات تشمل تنظيم أعمال «المقاصة المركزية»

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، ثلاثة قرارات بشأن تعديل قرارات سابقة تشمل «تنظيم أعمال المقاصة المركزية»، و«كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد»، و«رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة».

ونص القرار الأول بشأن «تنظيم أعمال المقاصة المركزية»، على تعديل تعريف «عضو المقاصة» الوارد في المادة «1» المعنونة بـ«التعريفات» في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 ليصبح: «أعضاء السوق المحددون في قرارات السوق المعتمدة من الهيئة».

وتضمن القرار الثاني بشأن تعديل «رسوم الخدمات الفنية المستحقة للهيئة»، استحداث رسوم جديدة مقابل مزاولة «نشاط تقديم التوصية المالية» بواقع 5000 درهم رسم تسجيل، و2500 درهم رسم تجديد التسجيل.

وأوضح القرار الثاني أنه سيتم إعفاء مواطني الدولة من رسوم التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ سريان القرار، على أن يتم الالتزام بسداد رسم تجديد التسجيل السنوي، كما سيتم إعفاء مواطني الدولة مقدمي التوصية المالية من الرسم المقرر لخدمة «دراسة حالة قانونية»، في حال ارتباط الطلب بقرار تنظيم التوصية المالية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ سريان القرار.

واستحدث القرار رسوماً لنشاط «إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح»، بواقع 10 آلاف درهم لدراسة الطلب، و500 ألف درهم للترخيص، و250 ألف درهم للتجديد السنوي، و10 آلاف درهم لإلغاء أو شطب الترخيص.

ونص القرار الثالث - الخاص بتعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية - على إضافة مصطلحات إلى القاموس، تشمل «إدارة حساب استثمار تقاسم الأرباح»، و«حساب استثمار تقاسم الأرباح»، و«حساب استثمار تقاسم الأرباح المقيد»، و«حساب استثمار تقاسم الأرباح غير المقيد».