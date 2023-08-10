أرباح «دبي للمرطبات» النصفية تقفز 426% إلى 286.8 مليون درهم

أعلنت شركة دبي للمرطبات عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري 426% لتصل إلى 286.8 مليون درهم، مقارنة بـ54.5 مليون درهم في النصف الأول 2022.

وأوضحت في إفصاح لسوق دبي المالي، أن نمو الأرباح جاء نتيجة لتحقيق مكسب من بيع موجودات ثابتة خلال الربع الثاني بنحو 220 مليون درهم.

وسجلت الشركة إيرادات في النصف الأول بنحو 379 مليون درهم مقارنة بـ363.4 مليون درهم في الفترة نفسها من 2022.

وكانت أرباح الشركة في نهاية الربع الثاني قفزت إلى 260.6 مليون درهم مقارنة بـ20.7 مليون درهم في الربع الثاني 2022.