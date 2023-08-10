الإمارات تسجل أداءً استثنائياً وأرقاماً قياسية في القطاع السياحي خلال النصف الأول

تصدرت الإمارات خلال النصف الأول من 2023 مشهد السياحة العالمي، ونجحت في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية وجهة متميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة والعمل.

وحقق القطاع السياحي في الدولة أداءً استثنائياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، منها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

ففي إمارة أبوظبي أظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق الإمارة استقبلت 2.4 مليون نزيل خلال النصف الأول، بنمو نسبته 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة إيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات درهم خلال النصف الأول بنمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت الفنادق متوسط إشغال نسبته 70%، وبلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.7 ليلة.

وفي دبي، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول سجلت أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل جائحة «كورونا»، التي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2019، ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول نسب نمو مرتفعة في كل مؤشرات الضيافة، إذ وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78%، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2% مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019.

كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148 ألفاً و689 غرفة فندقية، مقارنة بـ714 منشأة فندقية، و118 ألفاً و345 غرفة في نهاية النصف الأول من 2019، بنسبة نمو 13% في عدد الفنادق، و26% في عدد الغرف الفندقية.

إلى ذلك، تجاوز عدد المسافرين عبر مطار الشارقة سبعة ملايين مسافر خلال النصف الأول، بزيادة جاوزت 24.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ حجم مناولة الشحن أكثر من 70 ألف طن، وحجم الشحن البحري - الجوي أكثر من 6000 طن.

وسجلت حركة الطائرات خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 46.9 ألف رحلة، بزيادة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

بدورها، أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تسجيل الإمارة أعلى مستوى نصف سنوي على الإطلاق في استقطاب الزوار.

واستقبلت رأس الخيمة 600 ألف زائر خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2023، بزيادة قدرها 14.8%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وتحقيق أعلى إيرادات مرتبطة بالسياحة.

وشهدت الإمارة زيادة كبيرة في الطلب على الغرف الفندقية، بنمو سنوي قدره 33.6%.