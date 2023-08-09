غرفة دبي العالمية تستقطب 56 شركة خلال النصف الأول

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن استقطاب 56 شركة متنوعة إلى الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت الغرفة بأنها نجحت في استقطاب ست شركات متعددة الجنسيات، و50 شركة صغيرة ومتوسطة خلال النصف الأول، كما دعمت توسع 15 شركة محلية وطنية في الأسواق الخارجية، سواء عبر زيادة صادراتها، أو تأسيس حضور لها في الخارج.

ولفتت غرفة دبي العالمية إلى أنها افتتحت خلال النصف الأول ستة مكاتب تمثيلية خارجية جديدة في هونغ كونغ، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا، وسنغافورة، ليرتفع بذلك عدد مكاتبها الخارجية مع نهاية النصف الأول إلى 21 مكتباً خارجياً موزعاً عبر أنحاء إفريقيا، أميركا اللاتينية، أوراسيا، الهند، الصين، أوروبا، جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.

وأوضحت أن افتتاح هذه المكاتب حول العالم يتماشى مع مبادرة «دبي جلوبال»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، العام الماضي، وتقودها غرفة دبي العالمية بهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً تجارياً لدبي في القارات الخمس بحلول 2030.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان بن سليّم: «ينسجم تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم النشاط التجاري لأعضاء الغرفة وتوسعهم الخارجي، مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ونحن نعمل على ترسيخ مكانة دبي المتنامية في عالم المال والأعمال وفق رؤية وتوجيهات القيادة».

وأضاف: «تعد دبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مع امتلاكها بيئة أعمال متنوعة وغنية بالفرص عبر مختلف القطاعات. وسنواصل العمل على استقطاب الشركات العالمية إلى الإمارة، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات على اختلاف أنواعها وأصحاب المواهب، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية».

وأكدت غرفة دبي العالمية أنها كثفت جهودها لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، وأطلقت في هذا السياق مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لدعم خطط التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة.

ونجحت الغرفة من خلال هذه المبادرة في عقد أكثر من 550 اجتماع عمل ثنائياً بين مستثمرين من دبي ونظرائهم في الأسواق العالمية.

وستغطي الغرفة 30 سوقاً عالمية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للإمارة، عبر شبكتها المتنامية من المكاتب التمثيلية الخارجية التي سيبلغ عددها 50 مكتباً بحلول 2030.