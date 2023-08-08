«جافزا» تستضيف أكبر مركز لقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا

وقعت شركة «Neweast» للتجارة العامة المتخصصة في صناعة السيارات، عقد إيجار تاريخياً مع المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مركز التجارة والخدمات اللوجستية في «دي بي ورلد»، لتأسيس أكبر مركز لقطع الغيار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووقع العقد كل من الرئيس التنفيذي لشركة «Neweast»، أحمد جمعة أهلي، والمدير التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد – الإمارات»، عبدالله الهاشمي.

وبموجب العقد، تخطط الشركة لاستثمار نحو 500 مليون درهم (136.2 مليون دولار) لتحويل مساحة 165 ألف متر مربع في المنطقة الحرة إلى مركز عملاق لتوزيع قطع الغيار، مع أكثر من 500 من المهنيين المتخصصين في هذا المجال، من خلال سبعة فروع في الشرق الأوسط، حيث سيعمل مركز Neweast الاستراتيجي الجديد في «جافزا» على تنفيذ الطلبات وتسليمها بكفاءة في المنطقة لأكثر من 160 علامة تجارية متميزة لـ«خدمات ما بعد البيع».

وستوزع «Newest» مجموعة شاملة من قطع غيار السيارات لمختلف أنواع المركبات، وستشمل المنتجات مكونات المحرك، ومكونات ناقل الحركة، وأجزاء نظام الكبح، وأجزاء نظام التعليق، ونظام تكييف الهواء، ومواد التشحيم، والبطاريات، والإطارات.

ومن أجل دعم هذا التوسع، تعتزم الشركة توظيف المزيد من الموظفين الإضافيين، فيما من المتوقع زيادة قوتها العاملة الحالية بنسبة 50%.

وقال المدير التنفيذي للعمليات - المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد – الإمارات»، عبدالله الهاشمي: «يسعدنا أن نستضيف في (جافزا) أكبر مركز لتوزيع قطع الغيار في المنطقة، حيث تؤكد هذه الاتفاقية على التزام المنطقة الحرة الراسخ بدفع عجلة النمو في قطاع السيارات».

وأضاف: «تعتبر (جافزا) المنصة المثالية لشركة Neweast لتوسيع نطاق حضورها وتلبية الطلب المتزايد على قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «Neweast» للتجارة العامة، هنري شعيا: «يعد تأسيس أكبر مركز لقطع الغيار في هذه المنطقة الحيوية منعطفاً مهماً للشركة، ونحن متحمسون لإنشاء مركز التوزيع المبتكر في (جافزا)، لنتمكن من تلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ترسيخ مكانتنا شركة رائدة موثوق بها في مجال قطع غيار السيارات بعد البيع».