«الوكيل الملاحي» يتعامل مع 5700 سفينة خشبية خلال النصف الأول

كشف «مكتب الوكيل الملاحي» التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن عدد رحلات السفن خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى أكثر من 5700 سفينة خشبية.

وذكر المكتب، لـ«الإمارات اليوم»، أن السفن حملت أكثر من 200 ألف طن من البضائع والمواد الاستهلاكية بجانب تصدير أكثر من نصف مليون طن متري من البضائع عبر خور دبي ومرفأ ديرة.

ويسهم المكتب، في تسهيل إجراءات استقبال السفن الخشبية إلى إمارة دبي، ما ساعد على نمو حجم التجارة عبر السفن الخشبية داخل الإمارة.

وخلال العام الماضي ككل، ارتفع عدد رحلات السفن إلى أكثر من 10500 رحلة في 2022 بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق، ما عزز من مكانة دبي كمركز رئيس للتجارة العالمية.

ويتولى مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، مهمة الإشراف على السفن الخشبية القادمة إلى دبي، وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بها خلال فترة وجودها في مياه الإمارة، وذلك ضمن سعي المؤسسة المتواصل لتطوير بيئة التجارة والأعمال في دبي وجعلها مركزاً إقليمياً يستقطب مختلف قطاعات التجارة.

ويبرز دور مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية في تعزيز حركة التجارة مع الدول المجاورة عبر تسخير كل الإمكانات التي تسهم في تحقيق مرونة وانسيابية حركة دخول السفن وخروجها إلى دبي عبر ثلاثة موانئ وأرصفة رئيسة تشمل: خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية، حيث تُعد دبي وجهة رئيسة للسفن الخشبية التي تحمل مختلف أنواع البضائع والسلع التجارية من دول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.