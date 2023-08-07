68.5 مليار درهم فوائض مالية أودعها الأفراد في البنوك خلال 5 أشهر

أفادت إحصاءات للمصرف المركزي بأن الأفراد المقيمين في الدولة، أودعوا أموالاً فائضة في صورة ودائع مصرفية بقيمة 68.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إجمالي قيمة ودائع الأفراد المقيمين بنهاية شهر مايو الماضي إلى 627.9 مليار درهم مقابل 559.4 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنمو بلغت نسبته 12.2% مدفوعة بزيادة سعر الفائدة تزامناً مع رفع مجلس الفيدرالي الأميركي للفائدة، فضلاً عن زيادة مستويات التشغيل وارتفاع مستويات المعيشة.

وأوضحت الإحصاءات أن ودائع الأفراد المقيمين شكلت نسبة تجاوزت 26% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 2.405.8 تريليون درهم بنهاية شهر مايو الماضي.

وتأتي ودائع الأفراد المقيمين في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد ودائع الشركات التي بلغت 847.8 مليار درهم، بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 57.8 مليار درهم خلال خمسة أشهر، حيث بلغت في شهر ديسمبر الماضي 790 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 7.3% مدفوعة بارتفاع سعر الفائدة ونمو النشاط الاقتصادي ومستويات السيولة لدى الشركات.

كما ارتفعت الودائع الحكومية التي جاءت ثالثاً من حيث الحجم إلى 415.3 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي مقابل 396.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي بزيادة 18.5 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.

وبالنسبة لودائع غير المقيمين، أوضحت إحصاءات «المركزي» أن ودائع الأفراد غير المقيمين ارتفعت كذلك إلى 36.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي مقابل 33.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 3.4 مليارات درهم، بنسبة نمو بلغت 10.1%.

وبينت الإحصاءات أن ودائع الشركات غير المقيمة حققت زيادة كبيرة خلال الفترة نفسها حيث بلغت 137 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 103 مليارات درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنمو بلغت نسبته 33%.