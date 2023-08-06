حمدان بن محمد يوجّه بتوسيع الشراكات مع الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة

وصف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أداء قطاع السياحة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بـ«الاستثنائي»، وذلك بعد تحقيقه أرقاماً قياسية في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وأكد سموه أن استمرار تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي، يعزز الثقة بتضافر جهود كل الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة، لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز والمؤشرات القوية لهذا القطاع، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة، واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، ومواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزوار دبي.

أداء استثنائي

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، والنمو الكبير والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي، ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية، كإحدى الوجهات الرئيسة التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعكس هدف القيادة في جعل الإمارة نموذجاً للتميز في القطاعات كافة على مستوى العالم».

وأضاف سمو ولي عهد دبي أن «استمرار تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي، يعزز ثقتنا بتضافر جهود الجهات المعنية كافة بقطاع السياحة في الإمارة، لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز والمؤشرات القوية لهذا القطاع، الذي يمثل رافداً رئيساً لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تحققه دبي في كل القطاعات، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة، واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، ومواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزوار دبي من كل أنحاء العالم، بما يضمن لهم تمضية أوقات ممتعة في الإمارة، بهدف تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم».

وتابع سموه: «في الوقت الذي نفخر فيه بهذا الأداء المتميز للنصف الأول من العام الجاري، فإننا نسعى للاستفادة منه في مواصلة رحلة التميز مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة في العام الجاري وما بعده».

أرقام قياسية

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بشأن أداء القطاع السياحي إلى أن دبي تمضي بخطى راسخة نحو تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري، والرامية إلى أن تصبح الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وسجلت أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول، أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، والتي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

تعافٍ ومقومات

وتؤكد البيانات الصادرة عن «دبي للاقتصاد والسياحة» على مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، إذ تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما يراوح نسبته بين 80 و95% من مستويات ما قبل الجائحة العام الجاري.

وجاء هذا الأداء القياسي للنصف الأول نتيجة اتباع استراتيجية واضحة بتوجيهات القيادة، إضافة إلى ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة، وما تقدمه من عروض متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة، فضلاً عن التركيز المتواصل على نهج تنويع الأسواق.

مرونة عالية

إلى ذلك، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «تمثّل هذه الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار الدوليين في النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، التزام مختلف الأطراف بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى أكثر المدن زيارة في العالم ووجهة مؤثرة وفاعلة في مشهد السياحة العالمية».

وأكد أن «هذا الإنجاز يعزز من مكانة دبي ويجعلها تخطو خطوات ثابتة لتصبح ضمن أفضل ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال، وذلك انسجاماً مع مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33)».

وأضاف: «حرصنا خلال الفترة الماضية على زيادة جاذبية دبي كوجهة مفضلة للزيارة لاستقطاب المزيد من عشاق السفر من مختلف دول العالم»، مشدداً على أن «هذا الإنجاز الكبير هو دليل على الجهود المشتركة والحثيثة من قبل الشركاء، فضلاً عن مرونة المدينة العالية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، والتي استطاعت أن تحافظ خلاله على جاذبيتها للمسافرين الدوليين، ما جعلها تشهد مستويات نمو قوية في الأسواق التقليدية والناشئة».

تجارب استثنائية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «تعكس النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في دبي خلال العام الجاري الاستراتيجية المستقبلية ضمن الرؤية الطموحة لقيادتنا، لجعل دبي الوجهة المفضلة للحياة والعمل والزيارة انسجاماً مع أجندة دبي D33».

وأضاف: «واصلت دبي زخمها على الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في المنظومة السياحية، بفضل ما تتمتع به من مقومات وعروض سياحية مميزة ومتنوعة، وكذلك العمل المشترك مع الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص وكذلك من الدوليين، لتقديم تجارب استثنائية قادرة على جذب المزيد من الزوار، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة».

وقال: «شكلت هذه الشراكة المتميزة الأساس في استراتيجيتنا للنمو لتمهد الطريق أمامنا للتنسيق المشترك، وتوحيد الرؤى والجهود لجذب المزيد من الزوار. وفي الوقت الذي نتطلع فيه قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات، فإننا نجدد التزامنا بتقديم تجارب لا تُنسى لسكان وزوّار دبي مع حرصنا على وضع معايير جديدة تسهم في تعزيز القطاع عالمياً».

• %20 نمواً في أعداد الزائرين الدوليين لدبي بالنصف الأول من 2023.

ولي عهد دبي:

• «الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي، خلال النصف الأول، ينسجم مع رؤية محمد بن راشد لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم».

• «مواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز من خلال اكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة، ومواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة حقيقية لزوّار دبي».

• «نفخر بهذا الأداء المتميز للنصف الأول من العام الجاري، ونسعى للاستفادة منه في مواصلة رحلة التميز، مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة في العام الجاري وما بعده».



عدد زوّار الرحلات البحرية يرتفع 125%

احتفت دبي بنجاح موسم الرحلات البحرية لعام 2022/2023، وذلك في خطوة تأتي في إطار التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كمركز رائد للرحلات البحرية على مستوى المنطقة، إذ شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 125% في عدد زوار الرحلات البحرية، واستقبلت 762 ألفاً و887 زائراً عبر محطة «ميناء راشد للرحلات السياحية البحرية» و«دبي هاربر»، كما شهد عدد السفن التي رست في الإمارة ارتفاعاً بنسبة 29% تقريباً مقارنة بالموسم السابق.

ورسّخت دبي مكانتها في مجال سياحة اليخوت، إذ تتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة، ومرافق حديثة، وطقس مشمس على مدار العام، ومراسٍ فاخرة، وتاريخ بحري زاخر، وإطلالة ساحلية خلابة. كما تسهم الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية البحرية وصياغة التشريعات الملائمة، وتنظيم الفعاليات البحرية المتميزة في تعزيز مكانة دبي على مستوى قطاع السياحة البحرية.

أوروبا الغربية.. الحصة الكبرى

استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكل كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي، خلال النصف الأول من عام 2023، لتشكل ما نسبته 20% من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 28%، ما يؤكد جاذبية الإمارة باعتبارها وجهة مفضلة للزوار من الأسواق المجاورة.

أما منطقة جنوب آسيا فأسهمت بنسبة 17% من إجمالي الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 14%، كما أسهمت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 8%، ومناطق الأميركيتين وإفريقيا وأستراليا بنسب 7% و4% و2% على التوالي.

20.7 مليون ليلة فندقية

يقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، إذ بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليال، مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول 2019 والتي كانت 3.5 ليال.

وبلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من يناير 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو 12%، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط سعر الغرفة 534 درهماً، متجاوزاً بذلك متوسط سعر الغرفة في النصف الأول 2019 الذي بلغ 444 درهماً، بزيادة 20%.

كما ارتفعت العائدات من الغرف المتوافرة بنسبة 24%، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من فترة ما قبل الجائحة، وسجلت 415 درهماً في النصف الأول 2023، مقابل 336 درهماً للفترة ذاتها من 2019.

وجهة عالمية بارزة للأعمال والسياحة

أثبتت دبي في النصف الأول من العام الجاري جدارتها والتزامها بتعزيز قطاع الفعاليات على المستوى المحلي، عبر استضافة وتنظيم العديد من المهرجانات الترفيهية، والفعاليات التجارية البارزة حول العالم، ومن أبرزها: «مهرجان دبي للمأكولات 2023»، و«مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية» و«مفاجآت صيف دبي». كما تستعد الإمارة لاستضافة «تحدي دبي للياقة» في أكتوبر المقبل، والدورة 28 من «مهرجان دبي للتسوق» في ديسمبر 2023.

وتمكنت الإمارة من أن تحقق المزيد من الإنجازات من خلال فعاليات الأعمال خلال النصف الأول، ومن أبرزها: «معرض جلفود»، و«سوق السفر العربي»، إذ أسهمت تلك المعارض في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والسياحة.

13 ألف مطعم ومقهى

ركزت دبي جهودها على الارتقاء بقطاع المأكولات والمطاعم في الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية في هذا المجال، حيث تم إطلاق «دليل ميشلان» الذي يشمل نحو 90 مطعماً، وإدراج 17 مطعماً في قائمة «بيب غورماند»، وثلاثة مطاعم أخرى في قائمة أفضل المطاعم في العالم لعام 2023. وتضم دبي ما يزيد على 13 ألف مطعم ومقهى تقدم أطباقاً ومأكولات تنتمي لأكثر من 200 دولة، وهو ما يسهم في تعزيز قطاع المأكولات والمطاعم في المدينة، ليلبي ذائقة جميع الأفراد بمختلف تطلعاتهم. كما رسخ دليل «غولت آند ميلاو» الذي يضم قائمة بأفضل العلامات التجارية المتخصصة في تقديم الطعام الفاخر في العالم، من مكانته في المدينة من خلال إبراز مشهد المأكولات والمطاعم في دبي عبر دليله السنوي.

وجهة جاذبة للسياحة البيئية والاستدامة

نجحت دبي في ترسيخ جهودها ومضاعفتها لتعزيز مكانتها باعتبارها إحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، والتزاماً باستراتيجية دبي للسياحة، إذ تستعد دبي لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) خلال العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأسهمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تحقيق قفزات نوعية على مستوى الاستدامة، عبر استضافة العديد من الأنشطة ضمن مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، لاسيما إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة» الذي سيتم منحه للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل الدائرة.

أعلى معدلات الإشغال الفندقي عالمياً

حققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كل مؤشرات الضيافة، تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، إذ وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78% التي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً، بزيادة نسبتها 2.2%، مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019.

كما أدت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148 ألفاً و689 غرفة فندقية، مقارنة بـ714 منشأة فندقية، و118 ألفاً و345 غرفة فندقية في نهاية النصف الأول 2019، أي بنسبة نمو 13% في عدد الفنادق، و26% في عدد الغرف الفندقية.

دبي.. أفضل وجهة عالمية

يأتي النجاح اللافت الذي حققته دبي خلال النصف الأول من عام 2023، نتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة، لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، إذ توفر للزوار مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، بما فيها المهرجانات الثقافية والفعاليات المتنوعة، فضلاً عن خيارات واسعة من المأكولات من مختلف الدول، لتجعل زياراتهم للإمارة لا تنسى، وهو ما عزز مكانتها وجعلها تتوج للمرة الثانية بلقب «أفضل وجهة عالمية» في جوائز اختيار المسافرين 2023 من «تريب أدفايزر»، لتكون ثاني مدينة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة لعامين متتاليين.

وشهدت الإمارة خلال النصف الأول تنوعاً ملحوظاً في فئات الزوار، إذ استقطبت الزوار الباحثين عن الترفيه والمغامرات والرحلات البحرية، والمهتمين بالفعاليات الرياضية، ومحبي المأكولات، إضافة إلى المهتمين بالأنشطة البيئية، ما يعكس فاعلية وكفاءة استراتيجية الدائرة وجهودها الرامية للتعريف بالعروض والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة.