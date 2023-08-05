«أدنوك» تستحوذ على 30% في حقل غاز «أبشيرون» بأذربيجان

أعلنت كل من «أدنوك» وشركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار» و«توتال إنرجيز» أمس، عن إبرام صفقة استراتيجية تستحوذ بموجبها «أدنوك» على حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان.

وتهدف «أدنوك» من خلال استثمارها في هذه المنطقة إلى تعزيز حضورها في أسواق الغاز العالمية، وترسيخ الشراكة القائمة بين الإمارات وأذربيجان في قطاع الطاقة.

وعند إتمام الصفقة، التي تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ستمتلك «أدنوك» حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون»، بينما تمتلك شركتا «سوكار» و«توتال إنرجيز» حصة 35% لكل واحدة منهما.

وتعزز الشراكة مع «سوكار» التعاون طويل الأمد بين «أدنوك» و«توتال إنرجيز»، التي تمتلك إلى حين إتمام الصفقة حصة 50% في حقل «أبشيرون» إلى جانب «سوكار».

وستُمكن هذه الشراكة «أدنوك» من ترسيخ حضورها في منطقة تمتلك موارد طبيعية وفيرة وإمكانات نمو واعدة، ما يمهد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق غاز دولية جذابة في أوروبا وآسيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً.

ومع تحول العالم إلى نظام طاقة منخفض الكربون، سيلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيساً كوقود انتقالي مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يعزز هذا الاستثمار مكانة «أدنوك» الرائدة كمورد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات. وتعد الصفقة مكملاً لاستثمار «أدنوك» من خلال «مصدر» في تطوير مشاريع طاقة متجددة تهدف لإنتاج 10 غيغاواط من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع «سوكار»، لدعم أجندة الإمارات وأذربيجان التي تهدف إلى تمكين الانتقال في قطاع الطاقة.