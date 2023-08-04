«أدنوك» تستحوذ على حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان

أعلنت كل من «أدنوك» وشركة النفط الوطنية في أذربيجان «سوكار» و«توتال إنرجيز» أمس، عن إبرام صفقة استراتيجية تستحوذ بموجبها «أدنوك» على حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون» في أذربيجان.

وتهدف «أدنوك» من خلال استثمارها في هذه المنطقة إلى تعزيز حضورها وإمكانات نموها في أسواق الغاز العالمية، وترسيخ الشراكة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في قطاع الطاقة. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وعند إتمام الصفقة، التي تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية، ستمتلك «أدنوك» حصة 30% في حقل غاز «أبشيرون»، بينما تمتلك شركتا «سوكار» و«توتال إنرجيز» حصة 35% لكل واحدة منهما.

وتعزز الشراكة الاستراتيجية مع «سوكار» أواصر التعاون طويل الأمد بين «أدنوك» و«توتال إنرجيز»، التي تمتلك إلى حين إتمام الصفقة حصة 50% في حقل «أبشيرون» إلى جانب «سوكار».

وستُمكن هذه الشراكة «أدنوك» من ترسيخ حضورها في منطقة تمتلك موارد طبيعية وفيرة وإمكانات نمو واعدة، مما يمهد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق غاز دولية جذابة في أوروبا وآسيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً. وتساهم هذه الصفقة التاريخية في تعزيز وتوسعة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وأذربيجان.

ومع تحول العالم إلى نظام طاقة منخفض الكربون، سيلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيساً كوقود انتقالي مهم خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يعزز هذا الاستثمار مكانة «أدنوك» الرائدة كمورد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتعد الصفقة مكملاً لاستثمار «أدنوك» من خلال «مصدر» في تطوير مشاريع طاقة متجددة تهدف لإنتاج 10 غيغاواط من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع «سوكار»، وذلك لدعم أجندة دولة الإمارات وأذربيجان المشتركة التي تهدف إلى تمكين الانتقال في قطاع الطاقة.

وقال المدير التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، مصبح الكعبي: «بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال العقود القادمة بشكلٍ كبير، تواصل (أدنوك) مساهمتها في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بشكلٍ مسؤول من خلال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من أصول عالمية المستوى مثل حقل (أبشيرون). ونحن على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع كل من (سوكار) و(توتال إنرجيز) ستساهم في تحقيق أقصى استفادة من موارد منطقة بحر قزوين لعقود قادمة، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان في مختلف مجالات الطاقة بما يسهم في تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة العالمي، حيث يتخذ البلدان الصديقان خطوات طموحة للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون».

ويستند استثمار «أدنوك» الاستراتيجي في حوض الغاز الطبيعي وقاعدة الأصول عالمية المستوى إلى استراتيجية الشركة للنمو، ويستفيد من سجلها الحافل بتطوير مشاريع غاز كبيرة وناجحة بشكل مسؤول للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة منخفضة الانبعاثات.

وتم تسليم أول شحنة غاز من حقل «أبشيرون» بنجاح مطلع يوليو 2023. وكجزء من شراكتهم الموسعة، وقعت «أدنوك» و«سوكار» كذلك مذكرة تفاهم تقومان بموجبها بتقييم فرص التعاون المحتمل في مجالات الطاقة المتجددة، والحلول منخفضة الكربون، ومشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في الإمارات وأذربيجان وعلى المستوى الدولي.

