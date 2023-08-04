«دو» تطلق باقات «التجوال الصيفي»

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن خيارات جديدة ومخصصة من باقات التجوال الصيفي، لتلبية متطلبات عملائها من خدمات الاتصال خلال سفرهم هذا الصيف بغرض السياحة أو إنجاز الأعمال. وصُممت باقات التجوال الجديدة من «دو» لمنح عملاء الشركة خيارات متنوعة من خدمات التجوال، بما يتيح لهم الاستمتاع بتجارب اتصال سلسة ومكالمات صوتية وبيانات مضاعفة وغيرها، كل ذلك بأسعار معقولة.

وتقدم «دو» لعملائها الذين يخططون للسفر هذا الصيف بغرض السياحة أو إنجاز الأعمال خارج الدولة ثلاث باقات مخصصة بمزايا عديدة تتناسب مع احتياجات مختلف المسافرين. وتأتي باقات التجوال الجديدة من «دو» بأسعار 100 درهم، و200 درهم، و350 درهماً، مع فترات اشتراك متفاوتة تراوح بين سبعة أيام و15 يوماً. وسيحصل العملاء المشتركون في إحدى هذه الباقات على بيانات مضاعفة تراوح بين أربعة غيغابايت و30 غيغابايت حسب الباقة التي يشتركون بها، كما تتوافر المكالمات الصوتية بالأسعار القياسية في جميع الباقات، بينما سيستمتع العملاء الذين يشتركون في باقة الـ350 درهماً بدقائق صادرة غير محدودة و500 دقيقة واردة.

• يحصل العملاء المشتركون في إحدى الباقات على بيانات مضاعفة.