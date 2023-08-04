85 علامة تجارية لمنتجات القهوة في الأسواق

كشف رصد ميداني أجرته «الإمارات اليوم» على عدد من منافذ تجارة التجزئة الرئيسة في دبي والشارقة عن وجود ما يتجاوز 85 علامة تجارية لمنتجات القهوة بمختلف أنواعها وأشكالها في الأسواق.

وأظهر الرصد، تنوّعاً كبيراً في المنتجات المعروضة للقهوة في الأسواق المحلية وتباين دول المنشأ الموردة لمنتجات القهوة، والتي تشمل أبرزها إيطاليا، وألمانيا، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وبولندا، ولاتفيا، لبنان، والإمارات، تركيا.

وأفاد مسؤولون بمنافذ للبيع، لـ«الإمارات اليوم»، بأن سوق منتجات القهوة تمتاز بالنمو المستمر في الطلب عليها، بدعم من عادات الاستهلاك ونمو قطاعات الضيافة والأعمال، ما يدعم دخول علامات تجارية جديدة في الأسواق، لاسيما مع التنوّع الكبير في أشكال وأنواع القهوة.

منتجات وأنواع

وتفصيلاً، أظهر مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، على عدد من منافذ تجارة التجزئة الرئيسة في دبي والشارقة، عن وجود ما يتجاوز 85 علامة تجارية لمنتجات القهوة بمختلف أنواعها وأشكالها.

وأوضح الرصد الميداني، وجود تنوّع كبير في أشكال وأنواع منتجات القهوة المعروضة في الأسواق، إذ شملت منتجات القهوة المتوافرة في منافذ بيع التجزئة، أنواعاً متعددة، منها حبوب البُن الطازجة، التي تأتي كذلك محمصة بدرجات متفاوتة تتناسب وأذواق المستهلكين، لاسيما الطريقة التي يستخدمها المستهلك في إعداد مشروبه من القهوة، وفقاً للثقافة الشعبية التي جاء منها، مثل حبوب البُن المحمصة على الطريقة الفرنسية، أو الإماراتية، أو السعودية، أو التركية، وهناك حبوب محمصة بنسبة 100%، وأخرى بنسبة 75%، أو 50%. كما يوجد بعض الأنواع من «القهوة الخضراء»، إضافة إلى أنواع يطلق عليها المستهلكون، مسميات شعبية مثل (قهوة شقراء) أو (قهوة سوداء).

وهناك منتجات للقهوة، معبّأة في كبسولات تتناسب مع أجهزة إعداد القهوة الكهربائية، وهذه الكبسولات تأتي بدورها بأشكال مختلفة، منها ما يرجع إلى درجات ونسب التحميص والكافيين المتوافرة، أو وفقاً لدول المنشأ لحبوب القهوة وتشمل أبرزها البرازيل أو إثيوبيا، أو كولومبيا أو غواتيمالا، كما تشمل تلك الكبسولات نكهات مختلفة كالقهوة المدمجة مع الشوكولاتة الداكنة أو الفانيليا.

وتنتشر في منافذ البيع كذلك، علامات تجارية لمنتجات البن سريع الذوبان، المعد بأكياس جاهزة ليضاف إليها الماء الساخن لتحضيرها مباشرة، وتدخل في هذا النوع أصناف ومسميات عالم صناعة البن مثل «إسبريسو»، و«لاتيه»، و«كابتشينو»، و«ريستريتو»، و«ماكتشينو»، فضلاً عن نكهات متعددة مثل «الفانيلا»، و«الشوكولاتة»، و«الكراميل»، والقهوة قوية النكهة. وتتضمن منافذ البيع منتجات قهوة من دون كافيين، أو ما يطلق عليه «دي كافيه»، ويشتهر استخدام تلك الأنواع للمستهلكين الذين يتبعون برامج صحية وغذائية متنوعة، تعتمد على تقليل المشروبات الغنية بالكافيين أو للمستهلكين الذين يفضلون تناول القهوة في أوقات المساء المتأخرة.

كما يتوافر في الأسواق منتجات للقهوة، مخلوطة بالهيل والزعفران، ويطلق عليها قهوة عربية في المطلق أو بحرينية أو سعودية أو على الطريقة الإماراتية، إضافة إلى خلطة تشمل الزنجبيل والريحان والفلفل الأسود، ويطلق عليها «قهوة الأعشاب الهندية»، ومنشؤها الهند.

دول المنشأ

تتوافر في الأسواق منتجات للقهوة مصنعة في دول منشأ مختلفة أبرزها إيطاليا، وألمانيا، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وبولندا، ولاتفيا، لبنان،، والإمارات، وتركيا، ومصر. فيما ترجع حبوب القهوة الطازجة أو المصنعة بشكل عام إلى دول منشأ متعددة منها دول بأميركا اللاتينية أبرزها البرازيل، كولومبيا، غواتيمالا، المكسيك وكوستاريكا، إضافة لدول أخرى مثل إثيوبيا، الهند وإندونيسيا، كما ترجع أصول زراعة القهوة التاريخية في المنطقة إلى اليمن.

ارتفاع الطلب

بدوره، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل منافذ التجزئة في دبي، محمد عابد، إن «منتجات القهوة بمختلف أنواعها تشهد ارتفاعاً في الطلب على مدار العام وليست في مواسم معينة مثل بعض المنتجات، وذلك لارتباطها بعادات غذائية يومية لدى العديد من المستهلكين من مختلف الجنسيات، حتى وإن كانت بأشكال مختلفة».

واعتبر مدير المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة في دبي، ديبال راكي، أن «زيادة الطلب المستمر على منتجات القهوة يدعم دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إلى الأسواق من فترة لأخرى، إضافة للمنتجات التي يتم استيرادها وتحميصها وتعبئتها في الأسواق المحلية لتحمل علامات تجارية ذات منشأ محلي»، لافتاً إلى أن «أبرز الأنواع التي تشهد طلباً كبيراً للقهوة هي المعدة على الطريقة التركية، أو القهوة العربية أو القهوة التي يتم إعدادها على الطريقة الأميركية ويطلق عليها قهوة (الفلتر)».

وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة، محمود كريم، إلى أن «أسواق منتجات القهوة من القطاعات التي تشهد انتعاشاً في تجارة التجزئة مع نمو الطلب عليها خلال فترات رواج قطاع السياحة والضيافة والمعارض والأعمال، إضافة إلى أن التنوع الكبير في جنسيات الجاليات المقيمة في الدولة عزز من التوسع والتنوع في منتجات القهوة المتوافرة في الأسواق بمختلف أشكالها، وزيادة التنوّع في دول المنشأ الموردة لها».

• منتجات القهوة تشهد ارتفاعاً في الطلب على مدار العام، وليست في مواسم معينة مثل بعض المنتجات.

• دول المنشأ الموردة لمنتجات القهوة تشمل أبرزها إيطاليا وألمانيا وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وبولندا ولاتفيا ولبنان وتركيا.

• زيادة الطلب المستمر على منتجات القهوة يدعم دخول العديد من العلامات التجارية الجديدة إلى الأسواق من فترة لأخرى.

فوائد صحية

يُعد مشروب القهوة من أكثر المشروبات تداولاً واستهلاكاً عالمياً، وفق عادات يومية للعديد من المستهلكين اتسمت باعتياد تناول القهوة في أوقات مختلفة من اليوم. وتناولت تقارير دولية فوائد وأضرار استخدامها، ومن ضمن الفوائد التي تناولتها بعض التقارير، قدرتها على التنبيه وزيادة وتنشيط التركيز لدى الفرد.

وذكرت تقارير أخرى أن القهوة مثل الشاي، تساعد على تحسين نسبة الكوليسترول في الدم، وتقي من الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة. كما أن شرب القهوة دون كافيين يساعد على الحفاظ على مستوى ضغط الدم في الجسم، ويزيد من إنتاج «أكسيد النيتريك» في بطانة الأوعية الدموية، ما يسهم في الحفاظ على صحة هذه الأوعية الدموية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مشروب القهوة يحمي من الإصابة بمرض السكري، كما أنه يحتوي على مادة «البراكسثينين»، ما يجعلها تقلل من احتمالات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الكبد.

أضرار الإفراط في تناول القهوة

تتضمن أضرار الإفراط في تناول مشروب القهوة أنها تلعب دوراً مهماً في زيادة ضربات القلب والتعرض للأرق والاضطراب وزيادة تخلص الجسم من السوائل، لاسيما عند عدم تعويض ذلك بشرب المياه بكميات كافية، كما أن بعض منتجات القهوة سريعة التحضير تتضمن نسبة عالية من المواد الكيميائية، ما يجعلها مؤثراً قوياً في الأجنّة، إذا كانت الأم تتناولها بكثرة، كما أنها تقلل فرص الحمل لدى النساء.

العلامات التجارية

«ايطال كافيه، العماد، أبوعوف، سيلامليك، كوروكاهفيكي نوري توبلر، هانز، ميم، ليوا، ستاربكس، كوستا، ديستامبول، العين، كاسفا، كاريبو، دانكن، سيدنا، اولد تاون، ديبيك، نستلة، جراندوس، كريكلاند، السمار، كوفيزا، بوربون، العميد، كيف، ملكادميا، لاردر، الرفاعي، بين ستوري، اوز، قصر الديوانية، بن نجّار، معتوق، أميركان، نيرو نوبل، نسكافيه، قهوشي مهمت أفندي، ياسيت، ريو، ماتينا، تورابيكا، برو، البدوي، جولد بين، كووب، علي كافيه، جيموكا، أونو، لور، بلاتينا، تشيبو، جيموكا، فلوجرز، نسيبرسو، إيلي كافيه، سيغافريدو، سوبر برازيل، هازرا بابا، كارفور، فود فوريو، بيست كافيه، اي كافيه، هنتز، كلاسنو، كيبوكو، جاكوبز، دافيدوف، ميليتا، كوبا ايست، ماكسويل هاوس، دانيس، لورد كافيه، لافازا، كويك، كوفي بلاينت، لولو كافيه، كافيه بود، بيركول، دايت كوفي، فولجرس، الجزيرة، ريل كوفي، كرم، جوستوسو سيجنتشر».