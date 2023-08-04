بنوك دبي تستحوذ على 44.7% من إجمالي الودائع في الدولة

أفادت بيانات للمصرف المركزي، بأن إجمالي أصول بنوك دبي ارتفعت إلى تريليون و707 مليارات درهم في نهاية شهر مايو الماضي، لتشكل أصول بنوك دبي 44.2% من إجمالي أصول البنوك في الدولة، والبالغ 3.869 تريليونات درهم.

وأوضح «المركزي»، أن قيمة أصول بنوك دبي حققت نمواً شهرياً بلغ 1.9% بنهاية شهر مايو الماضي حيث بلغت 1.674 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، كما حققت هذه الأصول نمواً سنوياً بقيمة 137 مليار درهم، بنمو 8.7%، حيث بلغت قيمة أصول بنوك دبي 1.570 تريليون درهم في نهاية مايو 2022.

وكشف «المركزي» عن أن إجمالي الائتمان الممنوح في بنوك دبي بلغ 894.2 مليار درهم، في نهاية شهر مايو الماضي، لتستحوذ دبي بذلك على 46.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في الدولة، والبالغة قيمته 1.927.7 تريليون درهم، محققاً نمواً شهرياً بنسبة 2.2%، ونمواً سنوياً بنسبة 1.3% بقيمة 12 مليار درهم تقريباً، حيث بلغت قيمته 882.3 مليار درهم بنهاية مايو 2022.

ووفقاً لـ«المركزي»، بلغت قيمة الائتمان المحلي في دبي 808.7 مليارات درهم حيث بلغت قيمة الائتمان للحكومة 144.9 مليار درهم، وللقطاع العام 121.5 مليار درهم، وللقطاع الخاص 537 مليار درهم، من ضمنها الائتمان الممنوح للأفراد بقيمة 183.4 مليار درهم، و353.7 مليار درهم للقطاع التجاري والصناعي، والباقي للمؤسسات المالية غير المصرفية. كما بلغ الائتمان لغير المقيمين 85.5 مليار درهم.

وأشار «المركزي» إلى أن قيمة الاستثمارات من قبل بنوك دبي بلغت 212.8 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، شكلت 38.1% من قيمة الاستثمارات في بنوك الدولة والبالغة 558.6 مليار درهم، بنمو شهري 1.9%، ونمو سنوي بلغ 9%.

وفي ما يتعلق بالودائع المصرفية، سجلت الودائع في بنوك دبي نحو 1.074.3 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي مستحوذة بذلك على 44.7%، من إجمالي قيمة الودائع في بنوك الدولة، والبالغ قيمتها 2.402 تريليون درهم، بنمو شهري 2.6%، حيث بلغ إجمالي هذه الودائع 1.046.6 تريليون درهم في أبريل الماضي، وبزيادة 130 مليار درهم على أساس سنوي، بنسبة نمو بلغت 13.7%، حيث بلغت هذه الودائع 944.5 مليار درهم في مايو 2022.

وشكلت ودائع المقيمين، النسبة الأكبر في بنوك دبي بإجمالي 985.8 مليار درهم، من بينها 88.5 مليار درهم ودائع حكومية، و787.4 مليار درهم ودائع القطاع الخاص، و92.2 مليار درهم ودائع للقطاع العام، والباقي ودائع للمؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن ودائع لغير المقيمين بقيمة 88.5 مليار درهم.

وبلغ رأس المال والاحتياطات لبنوك دبي، في شهر مايو الماضي، 213.8 مليار درهم، بنمو شهري 1.7%، ونمو سنوي 12.3%، وتشكل 48.4% من إجمالي رأس المال واحتياطات بنوك الدولة.

من ناحية أخرى، نما إجمالي أصول البنوك الوطنية العاملة في الدولة من ثلاثة تريليونات و360 ملياراً و90 مليون درهم، بنهاية شهر أبريل الماضي، إلى ثلاثة تريليونات و422 ملياراً و90 مليون درهم، بنهاية شهر مايو الماضي، بارتفاع قيمته 62 مليار درهم، خلال شهر واحد، بنمو شهري نسبته 1.8%، ونمو سنوي بلغ 13.2%، بقيمة 400 مليار درهم خلال عام واحد، حيث بلغت قيمة هذه الأصول ثلاثة تريليونات و23 ملياراً و300 مليون درهم بنهاية شهر مايو 2022.

وذكر «المركزي» في إحصاءات حديثة أصدرها أمس، أن إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية ارتفع 27.5 مليار درهم خلال شهر واحد، حيث ارتفع من تريليون و731 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية أبريل الماضي، إلى تريليون و759 ملياراً و100 مليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي، بنمو شهري 1.6%، ونمو سنوي بلغ 3.9 %، بقيمة 65.3 مليار درهم حيث بلغ إجمالي الائتمان 1.693.8 تريليون درهم بنهاية مايو 2022.