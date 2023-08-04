10.2 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي بالنصف الأول

يواصل مطار أبوظبي الدولي، أداءه الاستثنائي هذا العام، حيث أعلنت «مطارات أبوظبي» أمس، نتائج حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2023، التي كشفت عن تحقيق نمو قياسي في حركة المسافرين والرحلات والشحن.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع حركة المسافرين بواقع 67%، أي عبور أكثر من 10 ملايين و258 ألفاً و653 مسافراً، مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة مع 6.158 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي ما يتعلق بالرحلات، استقبل مطار أبوظبي الدولي حوالي 67.83 ألف رحلة محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36% مقارنة مع 49.91 ألف رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.

وتواصل شبكة مطار أبوظبي الدولي توسعها بوتيرة متسارعة، لتشمل خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 114 وجهة تخدمها 27 شركة طيران رائدة. وتضم قائمة أبرز وجهات السفر الدولية في المراتب الخمسة الأولى من حيث أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي كلاً من مومباي 461.08 ألف مسافر، ولندن 374.017 ألف مسافر، ودلهي 331.72 ألف مسافر، وكوتشي 331.7 ألف مسافر والدوحة 261.11 ألف مسافر.