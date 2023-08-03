صافي أرباح "أدنوك للإمداد والخدمات" ترتفع 327% خلال النصف الأول

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، اليوم عن نتائجها المالية الاستثنائية للنصف الأول من عام 2023، وهي أول نتائج تُعلن عنها الشركة منذ الاكتتاب العام القياسي على أسهمها في يونيو 2023 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1.127 مليار درهم (307 مليون دولار أميركي) أو 0.15 درهم إماراتي (0.04 دولاراً) للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم (72 مليون دولار) المسجل في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.499 مليارات درهم (1.225 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة، والتي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.531 مليار درهم (417 مليون دولار) في النصف الأول من 2023، مما يمثل زيادة قدرها 188% على أساس سنوي.

ويأتي ذلك مدفوعاً بمساهمة كبيرة من قطاعات الأعمال الثلاثة، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 34.1% في النصف الأول من عام 2023، وهو أكثر بكثير من النصف الأول من عام 2022 والذي بلغ 19.2%.

كما حققت الشركة نتائج إيجابية في التدفقات النقدية الحرة بقيمة 301 مليون درهم ( 82 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2023. حيث لم يكن لدى الشركة أي سحب على التمويل بالديون حتى تاريخ 30 يونيو 2023، مما يعزز من قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرني الإعلان عن أدائنا التشـغيلي والمالي المتميز لا سيما بعد الاكتتاب العام القياسي على حصة أقلية من أسهم أدنوك للإمداد والخدمات، حيث حققت الشركة نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 327% في صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف: "جاء أداء الشركة القوي مدفوعاً بخطط مسؤولة تهدف إلى تطوير وتنمية أصولنا وقاعدة عملائنا، بالإضافة إلى التركيز على خفض انبعاثات عملياتنا واستكشاف المزيد من فرص النمو في مجالات مختلفة، مما يُمكننا أيضاً من الاستفادة من استراتيجية ’أدنوك‘ للنمو. وضمن خطتنا الاستراتيجية للنمو الذكي، نواصل تعزيز حضورنا الجغرافي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وتحقيق أقصى قيمة لمساهمينا".

