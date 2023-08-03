إيرادات «تيكوم» النصفية تتخطى مليار درهم

أعلنت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2023، كاشفة عن تحقيق أداء قوي، مدفوعاً بالمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة عبر محفظة أصولها المتنوّعة، إذ سجّلت خلال النصف الأول زيادةً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار درهم، وزيادة 13% في صافي الأرباح إلى 485 مليون درهم.

نتائج مالية

ووفقاً للنتائج المالية، فقد سجلت المجموعة معدلات إشغال مرتفعة بلغت 87%، أسهم فيها ارتفاع معدل الاحتفاظ بالمتعاملين، واستقطاب أكثر من 1500 متعامل جديد.

وارتفع صافي الأرباح 13% على أساس سنوي إلى 485 مليون درهم، مدعوماً بأداء قوي للإيرادات، ونمو مستمر في جميع قطاعات الأعمال، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرافعة المالية، وانخفاض الكلفة الإجمالية للاقتراض.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14%، نتيجة لنمو الإيرادات وتحسُّن الكفاءة التشغيلية.

ولفتت المجموعة إلى إبرام اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بـ7.6 مليارات درهم بشروط تمويلية أفضل وبسعر تنافسي، ما أسهم في تعزيز التدفقات النقدية للمجموعة، وخفض التكاليف المالية، وتحسين الرافعة المالية.

وكشفت أنه، وعملاً بسياسة المجموعة لتوزيع الأرباح، فقد أقرّ مجلس الإدارة توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم، سيتم دفعها في سبتمبر 2023.

استراتيجية استباقية

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «تواصل (مجموعة تيكوم) تحقيق الإنجازات، وتسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجية المجموعة الاستباقية والديناميكية الهادفة إلى زيادة معدلات الإشغال، والإدارة الحكيمة لرأس المال، مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية الاستشرافية لقيادتنا».

وأضاف: «بناءً على أدائنا الاستثنائي للنصف الأول، يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول، سيتم دفعها في سبتمبر المقبل».

العقارات التجارية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «يشهد قطاع العقارات التجارية في دبي نمواً ملحوظاً بفضل مكانة الإمارة المتميزة كمركز عالمي رائد يستقطب كبرى الشركات العالمية والإقليمية، وأبرز المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والمدعوم بالأداء القوي لاقتصاد دبي الكلي».

وأضاف: «نجحت (مجموعة تيكوم) من خلال نموذج أعمالها المتميز والسمعة المرموقة لمجمعاتها للأعمال من تعزيز أدائها القوي خلال النصف الأول من العام، إذ سجّل معظم الأصول المخصصة للتأجير نسب إشغال مرتفعة، لاسيما المكاتب من الفئة الأولى».

وتابع: «نحن واثقون بقدرتنا على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة للفترة المتبقية من العام الجاري، مع تركيز جهودنا على مواصلة تعزيز الكفاءة التشغيلية للإبقاء على هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما سنمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجيتنا المدروسة، والاستفادة من مركزنا المالي القوي، وقاعدة عملائنا المتنوعة والمتميزة، وما تمتلكه المجموعة من رصيد أراضٍ بمواقع استراتيجية بإمارة دبي».

التسهيلات الائتمانية

وذكر بالهول في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة أمس، أنه «في ما يتعلق باستخدام المجموعة للتسهيلات الائتمانية التي بلغت قيمتها 7.6 مليارات درهم لإنجاز المشروعات القائمة أو المستقبلية، فإنه تم استخدام نحو أربعة مليارات درهم من المبلغ فعلياً في مشروعات تم تنفيذها، أو مشروعات قائمة، فيما ستدعم المليارات الثلاثة المتبقية خطط مشروعات المجموعة الحالية والمستقبلية».

وأضاف أن «معدلات المديونية الحالية جيدة مقابل التدفقات النقدية وحجم الأصول البالغة قيمته نحو 14 مليار درهم حالياً»، مؤكداً أنه «يتم استشراف فرص نمو جديدة عن طريق طرح مشروعات جديدة، أو الاستحواذ».

وتابع: «لدى المجموعة خطط متكاملة لذلك، لاسيما في القطاعين العقاري والصناعي، في ظل النمو الاقتصادي في دبي»، لافتاً إلى أن «مشروعات (تيكوم) القائمة تسير حسب الجداول الزمنية المعتمدة سلفاً، ومستبعد حصول تغيرات عليها، لاسيما في مشروع (مركز الابتكار 2) الذي يتم العمل به حالياً، فيما تم إنجاز مشروع (مركز الابتكار 1)، وتأجيره بنسبة 100%».