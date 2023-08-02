«ديوا» تسجّل 6.3 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول 2023

أفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بأن متعاملي الهيئة أنجزوا 6.3 ملايين معاملة رقمية خلال النصف الأول من العام 2023، منها 1.1 مليون معاملة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، و1.3 مليون معاملة عبر تطبيقها الذكي، فضلاً عن مختلف القنوات الرقمية التي توفرها الهيئة، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لضمان تقديم خدمات آنية وآمنة وسلسة ذات قيمة مضافة لكافة المعنيين في أي وقت ومن أي مكان، وتوفير جهدهم ووقتهم وتعزيز سعادتهم.



وكشفت الهيئة أن نسبة التبني الذكي لخدماتها بلغت 99% حتى نهاية يونيو من العام الجاري.

وأكدت «ديوا» أنها استكملت التكامل الرقمي لما يزيد عن 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة، موضحة أنه ومن خلال هذه الخطوة، فقد تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها: خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نتبنى الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية للتناغم مع العصر الرقمي، ومواكبة الرحلة الرقمية النوعية لإمارة دبي، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية دبي الرقمية، وسياسة (خدمات 360) لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومتخصصة، تواكب توقعات المتعاملين».



وأضاف: «في عام الاستدامة بدولة الإمارات، نكثف جهودنا لاستشراف وصنع المستقبل، وتعزيز ريادتنا وتميزنا على مستوى العالم في مسيرة التحول الرقمي، وتطوير بنيتنا التحتية التقنية، لمواصلة توفير خدمات مبتكرة واستباقية مبنيّة على تحليل المعنيين والفهم الدقيق لاحتياجاتهم، وزيادة الكفاءة والفعالية والإنتاجية، إضافة إلى حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة والشاملة».

