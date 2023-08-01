عقارات دبي تتجه نحو تسجيل مبيعات قياسية في صيف 2023

أكدت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أن مبيعات القطاع العقاري في إمارة دبي تتجه لتسجيل مستويات قياسية جديدة خلال موسم الصيف للعام 2023، وسط طلب استثنائي غير مسبوق من المستثمرين الأجانب لاسيما على العقارات الفاخرة.

وتعليقا على ذلك، قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن أداء القطاع العقاري في دبي يواصل تجاوز جميع التوقعات المتفائلة وتحقيق الإنجازات التاريخية بفضل عوامل عدة، في مقدمتها التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتسهيلات الحكومية، إضافة إلى مرونة وجاذبية القطاع، والثقة والشفافية التي يكفلها للمستثمرين ومختلف فئات المتعاملين، علاوة على تزايد جاذبية الإمارة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وأضاف الزرعوني، أن مبيعات يوليو وهي الأعلى على الإطلاق لشهر واحد، تبشر بموسم عقاري تاريخي جديد في صيف هذا العام، مع استمرار الزخم القوي الذي حققه قطاع العقارات منذ بداية 2023.

وأضاف أن السوق يشهد أيضا زخما كبيرا في طرح مشروعات جديدة ومبتكرة من أكبر المطورين العقاريين إلى أصغرهم، تنوعت فيها الخيارات من حيث المساحة والموقع والنوعية، وهو ما يتناسب مع رغبات العملاء والمستثمرين.

وواصل القطاع العقاري في دبي، تسجيل مستويات قياسية من النمو خلال السبعة أشهر الأولي من عام 2023 محققا أفضل أداء له على الإطلاق لنفس الفترة بقيمة تجاوزت 217 مليار درهم موزعة على 72 ألفا و101 صفقة بيع، وفقاً لرصد أعدته "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية استنادا على بيانات دائرة الأرضي والأملاك في الإمارة.

وبحسب الرصد، تبلغ نسبة النمو من حيث قيمة المبيعات خلال الفترة الممتدة من يناير حتى يوليو 2023 على أساس سنوي نحو 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 135 مليار درهم، ومن حيث عدد الصفقات بأكثر من 43% مقابل 50 ألف صفقة بيع.

كما حافظت السوق العقارية في دبي خلال شهر يوليو الماضي أيضا على حالة الزخم القوية المستمرة منذ عام 2021 من خلال تسجيل 11 ألفا و102 صفقة بزيادة 55% مع ارتفاع بنسبة 76% في قيمة المبيعات العقارية التي تقارب 38 مليار درهم، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق متفوقا على القيمة المسجلة في مارس الماضي بنحو 34 مليار درهم.

ويرى وليد الزرعوني، أن موسم الصيف في السابق عادة ما كان يشهد حالة من الهدوء النسبي في المبيعات العقارية، إلا أن الحال تغيرت منذ جائحة كورونا التي شجعت كثيراً من المستثمرين على القدوم إلى دبي والبقاء فيها أيضاً، باعتبارها الملاذ الصحي والترفيهي الأفضل في المنطقة والعالم.

وكشف رئيس "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن موسم الصيف الحالي يتمتع بأوضاع أكثر جاذبية، تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق العقارية، مع نمو مبيعات الفلل والشقق السكنية الجاهزة، وميل المشترين إلى اقتناء وحدات سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظراً لحرارة الصيف المرتفعة.

وتابع الزرعوني: "وسط كل ذلك، تظل الفرصة سانحة للاستثمار العقاري في دبي التي أصبحت أرض الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات بلا منازع، وسط آفاق نمو قوية أفضل من كثير من الأصول الاستثمارية الأخرى التي تعاني الاضطرابات وأخطار عدم اليقين للاقتصاد العالمي، فعقارات دبي ما زالت تقدم أفضل العوائد قياساً بدول المنطقة، أو حتى مقارنة مع بقية الدول، كما توفر بيئة استثمارية خصبة للتفوق في المجالات كافة".

وأكد أن الطلب الاستثماري القوي وشراء الأثرياء من جميع أنحاء العالم لعقارات دبي، يعزز من وضعية السوق ويزيد الجاذبية أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري بشكل خاص واقتصاد دبي ككل.

وتوقع الزرعوني، أن تواصل المبيعات العقارية العزف على أوتار الأرقام القياسية مع تحقيق قيمة تتجاوز حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في عام 2023، بدعم من الطلب غير المسبوق نتيجة استمرار الإمارة في جذب سكان ومستثمرين جدد إضافة إلى حرص الأجانب ورجال الأعمال والأثرياء من جنسيات مختلفة لامتلاك عقار في دبي.