مكتوم بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنه “برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 ستكون دبي الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية والابتكار وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية”.

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على “تويتر”: اطّلعت على أداء مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من 2023 والذي حقق معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 4,949 شركة (بزيادة تقدر بـ 23%)، وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 811 شركة (بزيادة تقدر بـ 35%) كما يحتضن المركز 1,443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار (بزيادة تقدر بـ 15%) وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 39,140 موظفاً (بزيادة تقدر بـ 20%)، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 ستكون دبي الوجهة الأهم عالمياً في قطاع الخدمات المالية والابتكار وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية».