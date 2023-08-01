عقارات دبي تسجل أعلى مبيعاتها على الإطلاق خلال الـ 7 أشهر الماضية

واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قياسية من النمو خلال سبعة أشهر الماضية، محققاً أفضل أداء له على الإطلاق للفترة نفسها بقيمة تجاوزت 217 مليار درهم موزعة على أكثر من 72 ألف صفقة بيع، وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأرضي والأملاك في الإمارة.

وتعد تلك الأرقام التاريخية مؤشراً قوياً على استمرار الزخم غير المسبوق والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام قبل الماضي، ودليلاً راسخاً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي تتمتع بها سوق دبي العقارية.

وبحسب الرصد، تزيد نسبة النمو من حيث قيمة المبيعات، على أساس سنوي، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو الماضيين على 61%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 135 مليار درهم، ومن حيث عدد الصفقات بنسبة 45% مقابل 50 ألف صفقة بيع.

وللعام الثاني على التوالي تتجاوز العقارات المبيعة في دبي من الأول يناير إلى الـ31 من يوليو كل عام، حاجز 100 مليار درهم، لكنها المرة الثالثة بعد إضافة الرقم المسجل في عام 2009، بما قيمته 103 مليارات درهم.

كما حافظت السوق العقارية في دبي خلال يوليو، أيضاً، على حالة الزخم القوية والمستمرة منذ عام 2021، من خلال تسجيل 10 آلاف و527 صفقة مبيعات عقارية بلغت قيمتها 37.6 مليار درهم، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق، متفوقاً على القيمة المسجلة بنحو 34 مليار درهم في مارس الماضي.

وعند مقارنة الأداء العام ليوليو 2023، بنظيره في عام 2022، يتبين أن شهر يوليو الماضي شهد زيادة في القيمة بنسبة 79%، مقارنة بنحو 21 مليار درهم، مع زيادة في المعاملات بنسبة تتجاوز 54.5%.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليوكابيتال»، وليد الزرعوني، إن «القطاع العقاري في دبي مستمر في جني ثمار الأداء الاقتصادي القوي خلال الفترة الأخيرة، ويتفاعل إيجابياً أيضاً مع الإجراءات الحكومية والقرارات المنظمة للسوق».

وأشار الزرعوني إلى استفادة السوق من الأوضاع العالمية وهجرة رؤوس الأموال حول العالم، والذهاب إلى دبي باعتبارها وجهة استثمار مفضلة للأثرياء ورجال الأعمال، والباحثين عن أفضل بيئات للعيش والعمل.

وأوضح أن «السوق سجلت أداء قوياً منذ بداية العام، وحققت مبيعات قياسية، ما يرشح أن يكون العام الجاري الأفضل على الإطلاق على صعيد التصرفات العقارية».

بدوره قال الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية، صالح طباخ، إن «محافظة القطاع العقاري على المستويات التاريخية للمبيعات يعكس الثقة الكبيرة بالسوق، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة».

وذكر طباخ أن «عقارات دبي ما تزال في نطاق الأسعار المقبولة، إذ على الرغم من ارتفاع قيمة الإقراض وزيادة القيمة الحقيقية لشراء العقار، إلا أن أسعار عقارات دبي ملائمة، مقارنة مع العقارات في الدول المتقدمة الرئيسة».

وأشار إلى تقديم المطورين العقاريين كثيراً من التسهيلات لشراء العقارات التي استفاد منها المستثمر، حيث إن السوق العقارية أثبتت أنها من أكثر الاستثمارات أماناً، فالعقار استثمار حقيقي ملموس لا يمكن خسارته ككيان، وحتى عند نزول سعره، يمكن الاستفادة من عوائده الإيجارية ليصبح «ملك الاستثمارات» والأكثر طلباً.

من جانبه توقع الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، أن تستمر حالة الزخم القوية في السوق العقارية لتشهد انتعاشاً متواصلاً خلال النصف الثاني من عام 2023، بناء على مؤشرات السوق في النصف الأول من العام، ليستمر الانتعاش على الوتيرة ذاتها.

كما توقع أن تحطم السوق الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، ليكون 2023 عاماً مميزاً للقطاع العقاري، تزامناً مع إطلاق كبريات الشركات العقارية في دبي مشروعات جديدة.