«الاقتصاد»: استدعاء 31.8 ألف وحدة لأنظمة الموسيقى والمسرح المنزلي

استدعت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الوكيل التجاري شركة «بوز كوربوريشن» 31 ألفاً و816 وحدة «بوز باس» المتخصصة في أنظمة الموسيقى والمسرح المنزلي الداخلي والمصنعة قبل الأول من شهر أبريل عام 2006.

وأوضحت الوزارة، أن السلعة المستدعاة مصنوعة في الولايات المتحدة وإيرلندا والمكسيك، وأن الاستدعاء يرجع إلى احتمالية حدوث اشتعال وانصهار أو تسبب في خطر نشوب حريق، مشيرة إلى أنه يجب على المستهلكين، في حال تضمين أي وحدة من هذه الوحدات في عمليات الاسترجاع، التوقف عن استخدامها وفصلها من منفذ التيار الكهربائي على الفور.

ونوهت بأن شركة «بوز» سترسل إشعارات مكتوبة أو إلكترونية بالاستدعاء إلى المستهلكين الذين اشتروا الوحدات المتأثرة مباشرة، لتنبيههم بالتوقف فوراً عن استخدامها وإعادتها إلى الشركة أو إلى مركز خدمة معتمد، للحصول على إصلاح مجاني أو خصم 40٪ على مكبر صوت جديد من الطراز نفسه الذي تنتجه الشركة.

كما ستقوم الشركة أيضاً بإرسال إشعار إلى تجار التجزئة والموزعين المعتمدين الذين اشتروا الوحدات المتأثرة من «بوز»، لإخطار عملائهم بشأن الاسترداد.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمستهلكين الذين لا يمكن الاتصال بهم مباشرة، فستستخدم الشركة موقعها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة لإخطارهم بالاستدعاء.