اطلاق «هواوي كلاود للشركات الناشئة» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد عن شراكتها مع «هواوي» لإطلاق «برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة» تحت مظلة مبادرة «موطن ريادة الأعمال» في دولة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة في الدولة وتطوير أعمالها، حيث يوفر للشركات المؤهلة قسائم تصل قيمتها إلى 150 ألف دولار مع فرصة الاستفادة من موارد «HUAWEI CLOUD».

وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد، ينتمي 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة. ويعمل لدى هذه الشركات ما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وتشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دبي، وتوظف 42% من العاملين فيها وتساهم بما يزيد على 40% من ناتجها المحلي الإجمالي..

وفي أكتوبر 2022، أطلقت وزارة الاقتصاد، المرحلة الثانية من برنامج «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني المتكامل والفريد من نوعه لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات. وتعتمد هذه المرحلة على شراكة هي الأكبر من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات، وتهدف إلى تطوير الأدوات اللازمة لتعزيز ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في دولة الإمارات، جياوي ليو: «تلعب الشركات الناشئة والصغيرة دوراً محورياً في دعم مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. ونحن فخورون بشراكتنا مع مبادرة (موطن ريادة الأعمال) التابعة لوزارة الاقتصاد، والتي توفر منصة مثلى للمؤسسات مثل (هواوي) لدعم نمو وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبصفتها مزوداً عالمياً رائداً للبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، ستواصل هواوي دورها المحوري في إرساء أسس التحول الرقمي لدولة الإمارات».

ويُعتبر «برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة» برنامجاً عالمياً لدعم تسريع نمو أعمال الشركات الناشئة في قطاع التقنية، وتكرّس فيه هواوي خبرتها العالمية وابتكاراتها السحابية لمساعدة الشركات الناشئة على مواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل والمصادر التقنية والتجارية والاتصالات التي تحتاجها لتوسيع نطاق أعمالها، ويساهم ذلك في ظهور شركات ابتكارية يمكنها قيادة جهود التحول الرقمي في المنطقة بدعم من «HUAWEI CLOUD».

