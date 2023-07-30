الشارقة تستبدل «ألواح الألمنيوم» على واجهات بنايات بأخرى مقاومة للحرائق

كشفت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن بدء عمليات إزالة ألواح الألمنيوم التي تستخدم في تكسية الواجهات الخارجية لعدد من البنايات في الإمارة، واستبدالها بأخرى مقاومة للحرائق.

وأوضحت اللجنة لـ«الإمارات اليوم» أن عمليات الاستبدال تتم وفق مبادرة من حكومة الشارقة، وتنفذ على نفقتها، وفق إجراءات استباقية لمنع وقوع حرائق في البنايات السكنية والتجارية.

وأكد مستأجرون في الشارقة أن واجهات بنايات يقيمون فيها تشهد عمليات إزالة ألواح الألمنيوم حالياً.

وأشادوا عبر «الإمارات اليوم» بالمبادرة الحكومية، كونها تحمل عوامل إيجابية، أبرزها تنفيذها بشكل استباقي، وتعزيز أنظمة السلامة بدرجات أكبر، إضافة إلى عدم تحميل ملاك العقارات أو المستأجرين أي تكاليف، وفق الإشعارات التي وضعتها الجهات الحكومية في مداخل البنايات.

منع الحرائق

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن «الفترة الأخيرة شهدت عمليات إزالة لألواح الألمنيوم من الواجهات الخارجية لبنايات في الشارقة، واستبدالها بأخرى مقاومة للحرائق».

وأضاف السويدي أن «المبادرة التي يتوقع أن تتم على مراحل في عدد من البنايات، تأتي وفق مبادرة حكومية وإجراءات استباقية، لمنع وقوع الحرائق في الأبراج السكنية والتجارية، ودعم سلامة القاطنين في تلك البنايات».

وأكد أن «إنجاز تلك الأعمال يتم بالكامل على نفقة حكومة الشارقة، ولا يحق لأي طرف مطالبة الملاك أو المستأجرين بأي مبالغ مالية مقابلها»، مشيراً إلى «الانعكاسات الإيجابية لتلك المبادرة على القطاع العقاري في الشارقة، ودورها في تعزيز السلامة في البنايات بمعدلات أكبر، عبر إجراءات استباقية».

مبادرة استباقية

من جانبه قال الوسيط العقاري مجدي عبدالعزيز: «شهد عدد من البنايات السكنية في الشارقة أخيراً، عمليات إزالة لألواح الألمنيوم التي تستخدم لتكسية الواجهات الخارجية، ضمن مبادرة استباقية أطلقتها الجهات الحكومية في الشارقة للتحوط من وقوع الحرائق».

وأضاف: «البنايات التي تم بدء تنفيذ المبادرة فيها، تتمثل في الأبراج السكنية الكبيرة من حيث عدد السكان وارتفاع الطوابق».

وأكد أن «تنفيذ المبادرة على نفقة الجهات الحكومية من الأمور الإيجابية التي لاقت استحساناً كبيراً من الملاك والمستأجرين، خصوصاً أنها ستعود على جميع الأطراف بفوائد عدة».

آراء مستأجرين

وفي السياق نفسه، قال المستأجر أحمد محمود، إنه «رصد عمليات إزالة ألواح الألمنيوم المستخدمة في تكسية الواجهات الخارجية في البناية التي يقطن فيها، وذلك ضمن إجراءات احترازية لتجنب وقوع الحرائق».

وأضاف أن «عمليات إزالة تلك الألواح أو استبدالها، لا تتضمن أي تكاليف أو رسوم على المستأجرين أو ملاك تلك العقارات، وفقاً للإشعارات الحكومية الموجهة لساكني البناية، قبيل عمليات الإزالة التي تتم على فترات».

من جانبه قال المستأجر أيمن حسن، إن «البناية التي يسكن بها في منطقة التعاون في الشارقة تشهد حالياً عمليات إزالة لألواح الألمنيوم التي تكسو الواجهة الخارجية»، مؤكداً أنها مبادرة من الجهات الحكومية، وتمنع تحصيل أي رسوم من المستأجرين والملاك، وفقاً لإشعارات رسمية موجهة لإدارات البنايات.

وفي السياق نفسه، ذكر المستأجر محمد عبدالرحمن، أنه «لاحظ عمليات إزالة لألواح الألمنيوم المركبة على الواجهة الخارجية للبناية التي يقيم بها في الشارقة».

وأكد أن «عمليات الاستبدال تتم من خلال شركة متخصصة، وتتضمن وضع ممرات حماية مظللة للمشاة على جانبي البناية، لضمان سلامة المشاة».

أما المستأجرة سماح علي، فرأت أن «المبادرة التي بدء العمل في تنفيذها أخيراً في عدد من البنايات السكنية لاستبدال ألواح الألمنيوم على الوجهات الخارجية بأخرى مقاومة للحرائق، تشتمل على عدد من العوامل الإيجابية من أبرزها تنفيذها بشكل استباقي، وتعزيز أنظمة السلامة بدرجات أكبر، إضافة إلى العامل الأكثر إيجابية ويتمثل في عدم تحميل ملاك العقارات أو المستأجرين أي تكاليف، وفق الإشعارات التي وضعتها الجهات الحكومية في مداخل البنايات».

• مستأجرون يشيدون بالمبادرة الحكومية، كونها تحمل إجراءات استباقية، وتعزز أنظمة السلامة بدرجات أكبر، ولا تحمّل ملاك العقارات أو المستأجرين أي تكاليف.