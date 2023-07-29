أعداد السياح الدوليين إلى دبي تنمو 20% خلال 5 أشهر

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة نحو 7.4 ملايين سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بـ6.17 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 20%، ونسبة نمو بلغت 3.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 «قبل مستويات جائحة (كوفيد-19)، عندما استقبلت الإمارة حينها 7.16 ملايين زائر».

معدلات قوية

وبحسب بيانات للدائرة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت جميع مؤشرات الأداء مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك أعداد الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة.

الأسواق المُصدّرة

وأظهرت البيانات تصدر الهند مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2023، مسجلة أكثر من مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 554 ألف زائر، في ما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة 488 ألف زائر، ومن السعودية نحو 442 ألف زائر.

بدورها، حلت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 425 ألف زائر، تلتها ألمانيا بـ308 آلاف زائر دولي، ثم الولايات المتحدة بنحو 303 آلاف زائر، تليها الصين بنحو 203 آلاف، في ما سجل عدد الزوار من إسرائيل 183 ألف زائر، ومن إيران نحو 168 ألف زائر.

الغرف والإشغال

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 812 منشأة فندقية، مقابل نحو 140.7 ألف غرفة فندقية ضمن 772 منشأة في نهاية مايو 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 78%، مقابل 76% في الفترة ذاتها من عام 2022، و77% للفترة نفسها من عام 2019. واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29% مسجلة نحو 42.6 ألف غرفة فندقية ضمن 190 منشأة. واستحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 29.3 ألف غرفة فندقية ضمن 274 منشأة فندقية. أمّا الشقق الفندقية، فوصل عددها إلى 25.4 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

فترات الإقامة

وسجلت مدة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2023 أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.2 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 17.7 مليون ليلة «مبيت» مقابل نحو 15.8 مليون ليلة «مبيت» في الفترة المقابلة بنسبة نمو 12%.

بدوره، وصل معدل السعر اليومي للغرفة المتاحة إلى 563 درهماً مقابل 603 دراهم، في ما بلغ متوسط العائد 448 درهماً مقابل 456 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

التوزيع المناطقي لمصدر الزوّار

حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2023 مستحوذة على نسبة 21% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، في وقت استحوذت فيه منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 15%، مقابل نسبة 14% لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 13%، كما استحوذت الأميركيتان ودول شمال وجنوب شرق آسيا على نسبة 7% لكل منها، وإفريقيا 4%، ومنطقة «أسترالاسيا» على نسبة 2%.