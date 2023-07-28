هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز المهارات القيادية لموظفاتها

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدفعة الثالثة من برنامج "لها" الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة، تحت عنوان "قدرات مستقبلية للنساء الملهمات"، وذلك انسجاماً مع جهودها المتواصلة في التطوير المستمر لقدرات موظفاتها. ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات نسائية تسهم في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 25 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "نحرص في الهيئة على تمكين المرأة العاملة في مختلف المستويات الوظيفية وتعزيز قدراتها وتزويدها بجميع الإمكانات والأدوات التي تساعدها على صقل مهاراتها وقدراتها الريادية ضمن بيئة عمل ملهمة ومحفزة تساعدها على الإبداع والابتكار. وسيسهم برنامج (لها) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة، في إعداد قيادات نسائية ملهمة لديهن القدرة على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق إنجازات جديدة ترسخ المكانة العالمية للهيئة".

من جانبه، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، الدكتور يوسف الأكرف، إلى أن برنامج "لها"، المصمم خصيصاً لهيئة كهرباء ومياه دبي، يهدف إلى إعداد موظفات قياديات في مختلف قطاعات الهيئة عبر برنامج تدريبي متخصص يساعدهن على إطلاق قدراتهن والتعامل مع مختلف التحديات، بما يسهم في تعزيز الفرص أمامهنّ وتطوير أدائهنّ في بيئة العمل.

وأوضحت رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، فاطمة الجوكر، أن البرنامج يتضمن خمسة محاور رئيسة تشمل: التفكير الاستراتيجي والتخطيط؛ المرونة وإدارة الضغوطات؛ الإدارة القائمة على النتائج؛ مهارات وأدوات وتقنيات حل المشكلات واتخاذ القرار؛ ومهارات القيادة الناجحة.

يشار إلى أن "برنامج لها" امتداد لبرنامج "سفيرات الهيئة"، وتشرف عليه اللجنة النسائية في الهيئة، وقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية. ويركز البرنامج على حصر الموظفات ممن لديهن خبرات ومهارات مميزة في مختلف المجالات والتخصصات، وتعزيز تلك المهارات وتوظيفها لدعم خطط الهيئة.