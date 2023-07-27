غرفة دبي العالمية تطلق «سلسلة التوسع العالمي»

دشنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية بعنوان «سلسلة التوسع العالمي» لدعم النمو الدولي للشركات المحلية، وتعزيز توسع شركات الإمارة في الأسواق العالمية. وتندرج الفعالية ضمن مبادرة «دبي جلوبال»، حيث توفر مساراً لدعم لقاءات الأعمال، وأبحاث الأسواق حول الجدوى وسهولة الوصول، إضافة إلى مساعدتها في التوسع للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار.

وبالتركيز على الشركات ذات القدرات والكفاءات التصديرية، جمعت الفعالية 32 شركة من قطاعات مختلفة تشمل المأكولات والمشروبات، والبناء والتشييد، والرعاية الصحية، وتصنيع مواد البناء. واستعرض ممثلو المؤسسات الشريكة، مثل البنوك ومزودي خدمات تأمين الائتمان، حلول تمويل التجارة وائتمان الصادرات، لمساعدة الشركات في التغلب على التحديات المالية التي تحول دون انخراطها في عالم التجارة الدولية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تقود غرفة دبي العالمية مبادرة (دبي جلوبال) الرامية إلى تسريع جهود استقطاب الاستثمارات وتوسع الشركات من دبي إلى العالم، حيث نركز على تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة من 1.4 تريليون إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026».

وأضاف لوتاه: «هدفنا من إطلاق هذه المبادرة هو تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بجهودنا ومبادراتنا ودورنا في خدمة مصالحه، ومساعدته على دخول أسواق جديدة، ونؤمن بأن (سلسلة التوسع العالمي) ستلعب دوراً جوهرياً في دعم هذه الجهود، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونقطة انطلاق للتوسع في الأسواق العالمية».

وتماشياً مع مبادرة «دبي جلوبال»، تتعاون «سلسلة التوسع العالمي» مع الشركات التي تسعى إلى تعزيز نطاق أعمالها، حيث تعرفها بالفرص المتاحة لدعم صادراتها. كما ناقشت الفعالية توجهات السوق المستهدفة واستراتيجيات التوسع، مع تسليط الضوء على الدعم الميداني الذي توفره غرفة دبي العالمية.