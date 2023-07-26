دبي تشهد إنجاز 9 مشروعات عقارية بـ 4.06 مليارات درهم خلال النصف الأول

شهدت إمارة دبي إنجاز تسعة مشروعات عقارية بقيمة 4.06 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد المشروعات العقارية «قيد الإنجاز» إلى 392 مشروعاً، بحسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتؤكد الإمارة بذلك ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري، وجاهزية القطاع واستدامته، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة، لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.

الوحدات المسجلة

وأظهرت البيانات أن عدد الوحدات العقارية المسجلة خلال الفترة ذاتها وصل إلى 42 ألفاً و583 وحدة عقارية، فيما بلغ عدد الوحدات المبيعة 47 ألفاً و187 وحدة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 96 مليار درهم، في حين وصل عدد الفلل المبيعة إلى 5546 فيلاّ بقيمة 15 مليار درهم. كما تُظهر البيانات أن عدد المطورين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوراً عقارياً.

وتشكل البيانات المذكورة مؤشراً كبيراً على الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي، بين أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

عقود الإيجار

من جهة أخرى، حظيت حركة الإيجارات في الإمارة بأداء قوي خلال الفترة المذكورة، إذ بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في النصف الأول 355 ألفاً و515 عقداً، منها 166 ألفاً و368 عقداً جديداً، و189 ألفاً و147 عقداً مجدداً، ليواصل بذلك قطاع الإيجارات في الإمارة مرونته واستدامته، بفضل الخدمات السلسة والاستباقية، والبنية التحتية المتطورة والداعمة.

الرخص العقارية

وأصدرت «أراضي دبي» 4416 رخصة عقارية خلال النصف الأول من عام 2023، ما يؤشر على حجم الإقبال من قبل المستثمرين للحصول على رخص عقارية في مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع، تزامناً مع جهود الدائرة لتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقارية استباقية سلسة.

بدورها حققت الرخص العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 55%، مقارنة بالنصف الأول من 2022.

أنواع الرخص

وتنوعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها 1592 رخصة، والوساطة في تأجير العقارات 1008 رخص، وخدمات متابعة المعاملات 842 رخصة، وخدمات الإشراف الإداري على العقارات 369 رخصة، وشراء الأراضي والعقارات وبيعها 240 رخصة، والتطوير العقاري 148 رخصة، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة 56 رخصة، ووسيط رهن عقاري 47 رخصة، ومجمع تجاري 37 رخصة.

أعلى المناطق

وفي أعقاب تسجيل القطاع العقاري في إمارة دبي 76 ألفاً و119 تصرفاً عقارياً بقيمة 283 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، تصدرت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية، بواقع 7228 تصرفاً، تلتها في المراتب الـ9 الأخرى: «مرسى دبي» التي سجلت 6618 تصرفاً عقارياً، و«الخليج التجاري» التي سجلت 4792 تصرفاً عقارياً، و«وادي الصفا 5» 4140 تصرفاً عقارياً، و«برج خليفة» 3526 تصرفاً عقارياً، و«الثنية الخامسة» 3417 تصرفاً عقارياً، فيما سجلت منطقة «الخيران الأولى» 3333 تصرفاً عقارياً، و«حدائق محمد بن راشد» 3207 تصرفات عقارية، و«المركاض» 3091 تصرفاً عقارياً، و«الحبية الخامسة» 2288 تصرفاً عقارياً.

تصرفات عقارات دبي تسجل 2.4 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.4 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 460 مبايعة بقيمة 1.75 مليار درهم، منها 80 مبايعة لأراضٍ بقيمة 356.9 مليون درهم، و380 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في «القوز الثالثة»، فيما تصدرت «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 30 مبايعة بـ42 مليون درهم.

بدورها سجلت الرهون قيمة قدرها 654.29 مليون درهم، منها 11 رهناً لأراضٍ بقيمة 26.31 مليون درهم، و91 رهناً لفلل وشقق بقيمة 627.98 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 48.16 مليون درهم.

أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهون العقارية

■ «وادي الصفا 3» (14.25 مليار درهم).

■ جبل علي الصناعية الأولى (13.91 مليار درهم).

■ جبل علي الأولى (6.15 مليارات درهم).

■ نخلة جميرا (4.47 مليارات درهم).

■ المركاض (3.27 مليارات درهم).

■ الخيران (9.71 مليارات درهم).

■ مرسى دبي (2.55 مليار درهم).

■ الخليج التجاري (2.51 مليار درهم).

■ ند حصة (1.83 مليار درهم).

■ ورسان الأولى (1.74 مليار درهم).

أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهون العقارية

■ مرسى دبي (760 رهناً).

■ البرشاء جنوب الرابعة (538 رهناً).

■ الثنية الخامسة (536 رهناً).

■ برج خليفة (520 رهناً).

■ العوير الأولى (496 رهناً).

■ جبل علي الأولى (473 رهناً).

■ حدائق الشيخ محمد بن راشد (453 رهناً).

■ «وادي الصفا 5» (409 رهون عقارية).

■ الخليج التجاري (400 رهن).

■ نخلة جميرا (347 رهناً).